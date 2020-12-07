Андрей Шевченко высказался о жеребьевке чемпионата мира-2022

Сегодня вечером в Цюрихе прошла жеребьевка отборочного турнира "мундиаля", который через два года состоится в Катаре. Украина узнала соперников в отборе на ЧМ-2022. В течение 2021 года "сине-желтые" проведут восемь матчей в группе D против сборных Франции, Боснии и Герцеговины, Финляндии, Казахстана.

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Свое мнение об итогах жеребьевки высказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он дал комментарий официальному сайту УАФ:

"Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать самой сильной из тех, что находились в четвертой корзине. Финляндию тоже знаем — играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда поединки с финнами были трудными. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, свидетельствует о ее прогрессе. Не можно сбрасывать со счетов и Казахстан".

Также тренер отметил важность расписания игр:

"Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать детальнее".

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