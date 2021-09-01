Золото с мировым рекордом! Легкоатлетка завоевала 17-ю медаль высшей пробы для Украины

На Паралимпийских играх в Токио Анастасия Москаленко завоевала золотую награду в толкании ядра. На этот раз обошлось без скандала

Анастасия Москаленко завоевала золотую медаль в толкании ядра на Паралимпиаде-2020 / Фото: Getty Images

Украинская паралимпийка Анастасия Москаленко была одной из фавориток соревнований по толканию ядра. Но ее результат превзошел все ожидания.

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В финале соревнований украинка завоевала золотую награду, при этом она установила мировой рекорд. Москаленко толкнула ядро на 7.61 метра. Свой лучший результат Анастасия установила во второй попытке.

Серебряную медаль завоевала полька Роза Козаковская, она толкнула ядро на 7.37. "Бронза" у Евгении Галактионовой, представительницы ПКР. Ее результат 6.80.

Медаль Москаленко стала 75-й для Украины на этой Паралимпиаде. На счету наших паралимпийцев 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые награды.

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Напомним, что вчера золотую медаль в толкании ядра получил украинец Максим Коваль. Но перед этим дисквалифицировали малайзийского спортсмена Золкефли, за нарушение правил – он не вовремя пришел в комнату ожидания перед стартом.

Из-за дисквалификации малайзийского спортсмена разгорелся грандиозный скандал, так как малайзийца лишили золотой медали.