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СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Жесткий контроль для шести стран! На Олимпиаду-2020 будет сложнее попасть

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 июня, 18:11
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Атлеты, где распространен новый штамм коронавируса, должны будут сдавать тесты ежедневно в течение семи дней до отъезда на Олимпийские игры в Токио
Участникам соревнований в Токио напоминают о масках
Участникам соревнований в Токио напоминают о масках / Фото: Reuters

Олимпийцы и паралимпийцы из шести стран, где распространен дельта-вариант нового коронавируса, должны будут сдавать анализы на вирус ежедневно в течение семи дней до отъезда на Олимпиаду в Токио. В число этих стран вошли Афганистан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка.

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В настоящее время все спортсмены из-за рубежа должны сдать анализы дважды в течение 96 часов до отъезда, затем еще раз по прибытии, после чего тестирование проводится ежедневно.

Согласно новым правилам, в течение семи дней до отъезда и трех дней после прибытия спортсмены из шести стран также не должны будут контактировать ни с кем, кроме своих тренеров и членов команды, с которыми они прибыли в Японию. Только при соблюдении этих условий им будет разрешено принять участие в тренировочном лагере и участвовать в тренировках.

Для спортсменов, прибывающих из Бангладеша, Египта, Великобритании, Малайзии и Вьетнама, где дельта-вариант распространился, но ситуация с инфекцией не такая серьезная, как в вышеперечисленных шести странах, правительство планирует сократить период тестирования перед отъездом до трех дней, сообщает The Japan News.

Ранее мы рассказывали, что украинский боксер готовит к Олимпиаде американского фехтовальщика.

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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 27 июня
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