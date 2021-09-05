Закрытие Паралимпиады: когда пройдет и где смотреть

Игры завершатся сегодня в Токио, а паралимпийский флаг будет передан Франции – хозяйке следующих главных летних соревнований в Париже

Огонь Игр-2020 в Токио погаснет сегодня / Фото: Reuters

В воскресенье, 5 сентября, в Токио пройдет торжественная церемония закрытия Паралимпийских игр. Она начнется в 20:00 по местному времени. В Киеве будет – 14:00.

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Прямую трансляцию закрытия Паралимпиады проведет телеканал UA:Перший.

По традиции, Игры официально считаются завершенными после погашения олимпийского огня.

Также на церемонии паралимпийский флаг будет передан хозяйке следующих летних Игр – Франции, которая примет Паралимпиаду-2024 в Париже.

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Напомним, что Украина закончила Паралимпиаду на шестом месте в общем медальном зачете! На счету наших спортсменов 98 медалей, среди которых 24 золотые.

Победил Китай, у которого 207 медалей – 96 золотых.