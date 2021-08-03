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Я очень устал! Только один украинский гимнаст выступил в финале Олипиады

Елена Павлова Елена Павлова
3 августа, 14:04
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Украинский гимнаст Петр Пахнюк доволен своим попаданием в финал в упражнениях на брусьях на Олимпиаде в Токио-2020, хоть руководство ценит только результат
Петр Пахнюк в упражнении на брусьях
Петр Пахнюк в упражнении на брусьях / Фото: Reuters

Пахнюк, который на прошлой Олимпиаде выступал за Азербайджан, стал единственным украинцем, который отобрался в индивидуальные финалы. Но в упражнениях на брусьях, где на Играх-2016 года "золото" взял Олег Верянев, сегодня показал только седьмой результат.

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"Мои элементы пока никто не повторяет, но все обращают внимание и спрашивают. Это приятно, но всегда на первое место я ставлю результат, – рассказал Петр про именные элементы в эфире UA:Першого. Я зашел в финал седьмой и вышел седьмым – на сегодняшний день это безрезультатно"

Петр Пахнюк в упражнении на брусьях
Петр Пахнюк в упражнении на брусьях / Фото: Reuters

"Следующие Игры? Лично для меня, попадание в финал – это победа. Я имею в виду, что руководство ценит только результат. Я очень устал. Как говорила Оля Харлан: "Каждое утро просыпаться и думать, когда Олимпиада". Была так близко, а теперь так далеко. Мне уже 30 лет. Не знаю, пока надо отдохнуть"

"Золото" на брусьях выиграл китаец Цзоу Цзинъюань.

Ранее украинские гимнасты не попали в ТОП-10 в индивидуальном многоборье.

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