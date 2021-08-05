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"Я матом злюсь, а у нее кровь течет по руке": Тренер – о героической бронзе Лузан

Олег Люлька Олег Люлька
5 августа, 15:37
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Николай Мацапура рассказал, благодаря чему его подопечная Людмила Лузан добыла бронзовую медаль на первой в истории Олимпийских игр женской 200-метровке на каноэ-одиночке
Людмила Лузан и ее тренер
Людмила Лузан и ее тренер / Фото: Reuters, Федерация каноэ Украины

Только фотофиниш определил – Людмила Лузан добыла бронзу в спринтерской дисциплине на каноэ-одиночке.

Эта награда красотки из Ивано-Франковская позволила Украине в Токио по количеству медалей переплюнуть показатель Рио-2016 и привела в восторг тренера спортсменки – Николая Мацапуру.

"Люда была в худших условиях среди всех призеров. Американка по четвертой дороже шла, канадка – по второй, Люда – по пятой. Это самый сильный встречный ветер, она маленькая, худенькая – и заняла третье место. Это поступок героя"

Людмила Лузан – с "бронзой" Игр-2020
Людмила Лузан – с "бронзой" Игр-2020 / Фото: Reuters

"Я начал работать в гребле тренером в 1980 году. И за все это время Людмила, наверное, первая моя спортсменка, одержимая водой"

Людмила Лузан – бронзовая призерка Игр в Токио
Людмила Лузан – бронзовая призерка Игр в Токио / Фото: Reuters

"Люда сегодня – это собранные воедино трудолюбие, отдача, уверенность в себе и вера в тренера. Она не гнушается абсолютно никакой работы, какую бы я ей не дал. Бывало даже такое, что просто злюсь, почти матом, а она подходит с мокрыми, окровавленными ладонями – кровь течет по руке – и говорит: "Николай Иванович, я все сделала, как вы просили", – приводит слова Мацапуры UA:Перший

Людмила Лузан показала, на какие жертвы идет ради побед
Людмила Лузан показала, на какие жертвы идет ради побед / Фото: Instagram

Отметим, что на одной медали Игр-2020 Людмила Лузан останавливаться не намерена. Она собирается выиграть "золото" Токио на дистанции 500 метров в каноэ-двойке в дуэте с Анастасией Четвериковой. Борьбу за награди в этой дисциплине девушки начнут уже в пятницу, 6 августа.

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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
34
27
90
3
flag Япония ЯпонияJP
22
10
14
46
4
flag Австралия АвстралияAU
17
5
18
40
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
18
17
51
7
flag Германия ГерманияDE
9
9
16
34
8
flag Италия ИталияIT
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