Второе серебро за день! Украинский велогонщик стал мультимедалистом Паралимпиады в Токио

34-летний Егор Дементьев выиграл 56-ю медаль для украинской сборной на Паралимпийских играх в Токио

Егор Дементьев завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 / Фото: Getty Images

В гонке с раздельным стартом украинский велогонщик Егор Дементьев показал второй результат 43:19,11 на дистанции 32 км (класс C5).

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Победу в заезде одержал нидерландский спортсмен Даниэль Абрахам Гебру.

Для 34-летнего украинца это вторая медаль на Играх в Токио, ранее он выиграл бронзу в индивидуальной гонке преследования на 4000 м в классе С5.

Это 56-я медаль украинских спортсменов на Паралимпийских играх в Токио. В активе украинцев 12 золотых, 29 серебряных и 15 бронзовых наград.

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Смотрите Медальный зачет Паралимпийских игр 2020