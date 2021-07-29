Всю команду Австралии закрыли в комнатах на Олимпиаде из-за контакта с зараженным чемпионом

На Играх-2020 сборная Австралии по легкой атлетике ушла на карантин в полном составе, а 30 июля в Японии уже начинаются соревнования Королевы спорта

Сэм Кендрикс и Кертис Маршалл поставил под угрозу Австралию

63 атлета из команды Австралии оказались изолированы в своих комнатах в Олимпийской деревне в Токио из-за контакта с зараженным коронавирусом.

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Выступление австралийских легкоатлетов на Играх в Японии оказалось под угрозой из-за контакт прыгуна с шестом Кертиса Маршалла с американским шестовиком Сэмом Кендриксом, который сегодня сдал положительный тест на коронавирус. Спортсмены тренировались вместе.

Маршалл тоже сразу сдал тест – если он окажется отрицательным, то спортсмен останется в изоляции на некоторое время, но остальная сборная сможет выступать. А вот призер ОИ-2016 и двукратный чемпион мира Кендрикс борьбу за медали завершил, даже не стартовав.

Смотрите, как Кендрикс выступал на Бриллиантовой лиге

Турнир по легкой атлетике на Олимпиаде-2020 в Токио начнется 30 июля.

Ранее человек с коронавирусом впервые выступил на Олимпиаде. Нидерландский гребец Финн Флорейн сдал положительный тест на коронавирус уже после того, как принял участие в соревнованиях.