Все медалисты Олимпийских игр 3 августа Поделиться Копировать ссылку

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли 26 комплектов наград в 10 видах спорта. Украина завоевала бронзовую медаль в спортивной борьбе. Список всех медалистов одиннадцатого дня Олимпиады