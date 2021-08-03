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Олимпиада 2020 в Токио

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Все медалисты Олимпийских игр 3 августа

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
3 августа, 18:29
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Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли 26 комплектов наград в 10 видах спорта. Украина завоевала бронзовую медаль в спортивной борьбе. Список всех медалистов одиннадцатого дня Олимпиады
Медалисты соревнований по вольная борьбе, Олимпиада-2020
Медалисты соревнований по вольная борьбе, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters

Во вторник стали известны медалисты в 10 видах спорта. Алла Черкасова завоевала шестую бронзовую медаль для сборной Украины.

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Бокс

Женщины, 57 кг

Gold Medal Сэна Ириэ (Япония)
Silver Medal Нести Петесио (Филиппины)
Bronze Medal Ирма Теста (Италия)
Bronze Medal Кэррисс Артингстолл (Великобритания)

Мужчины, 69 кг

Gold Medal Роньель Иглесиас (Куба)
Silver Medal Пэт Маккормак (Великобритания)
Bronze Medal Эйдан Уолш (Ирландия)
Bronze Medal Андрей Замковой (ОКР)

Борьба

Греко-римская борьба, мужчины, 77 кг

Gold Medal Тамаш Лоринц (Венгрия)
Silver Medal Акжол Махмудов (Кыргызстан)
Bronze Medal Сехэй Ябику (Япония)
Bronze Medal Рафик Гусейнов (Азербайджан)

Греко-римская борьба, мужчины 97 кг

Gold Medal Муса Евлоев (ОКР)
Silver Medal Артур Алексанян (Армения)
Bronze Medal Тадеуш Михалик (Польша)
Bronze Medal Мохаммадхади Сарави (Иран)

Вольная борьба, женщины – 68 кг.

Gold Medal Тамира Сток-Менса (США)
Silver Medal Блессинг Оборудуду (Нигерия)
Bronze MedalАлла Черкасова (Украина)
Bronze Medal Мээрим Жуманазарова (Кыргызстан)

Велоспорт

Мужчины, командный спринт

Gold Medal Германия
Silver Medal Великобритания
Bronze Medal США

Женщины, гонка преследования

Gold Medal Нидерланды
Silver Medal Великобритания
Bronze Medal Франция

Гребля на байдарках и каноэ

Женщины, байдарка-одиночка, 200 м

Gold Medal Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия)
Silver Medal Тереза Портела (Испания)
Bronze Medal Эмма Йоргенсен (Дания)

Мужчины, каноэ-двойка, 1000 м

Gold Medal Куба
Silver Medal Китай
Bronze Medal Германия

Мужчины, байдарка-одиночка, 1000 м

Gold Medal Балинт Копас (Венгрия)
Silver Medal Адам Варга (Венгрия)
Bronze Medal Фернанду Пимента (Португалия)

Женщины, байдарка-двойка 500 м

Gold Medal Новая Зеландия
Silver Medal Польша
Bronze Medal Венгрия

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Женщины, прыжки в длину

Gold Medal Малайка Михамбо (Германия)
Silver Medal Бритни Рис (США)
Bronze Medal Эсе Бруме (Нигерия)

Мужчины, 400 м с барьерами

Gold Medal Карстен Вархольм (Норвегия)
Silver Medal Рай Бенджамин (США)
Bronze Medal Алисон дус Сантус (Бразилия)

В тренде

Женщины, молот

Gold Medal Анита Влодарчик (Польша)
Silver Medal Ван Чжэн (Китай)
Bronze Medal Мальвина Копрон (Польша)

Женщины, 800 м

Gold Medal Атинг Му (США)
Silver Medal Кили Ходжкинсон (Великобритания)
Bronze Medal Рэйвин Роджерс (США)

Женщины, 200 м

Gold Medal Элейн Томпсон (Ямайка)
Silver Medal Кристин Мбома (Намибия)
Bronze Medal Габриэль Томас (США)

Мужчины, шест

Gold Medal Арманд Дюплантис (Швеция) – 6,02
Silver Medal Кристофер Нильсен (США) – 5,97
Bronze Medal Тьягу Браз (Бразилия) – 5,87

Парусный спорт

Женщины, 49er

Gold Medal Мартин Граэл – Кахена Кунце (Бразилия)
Silver Medal Тина Лутц – Сюзанн Бейке (Германия)
Bronze Medal Аннемик Беккеринг – Аннетт Дойц (Нидерланды)

Мужчины, 49er

Gold Medal Дилан Флетчер – Стюарт Битхелл (Великобритания)
Silver Medal Петер Бурлинг – Блэр Тьюк (Новая Зеландия)
Bronze Medal Эрик Хейл – Томас Плессель (Германия)

Мужчины, Finn

Gold Medal Джайлс Скотт (Великобритания)
Silver Medal Жомбор Берец (Венгрия)
Bronze Medal Джоан Кардона Мендес (Испания)

Смешанный, Nacra 17

Gold Medal Руджеро Тита и Катерина Банти (Италия)
Silver Medal Джон Гимсон – Анна Бернет (Великобритания)
Bronze Medal Пауль Кольхофф – Алиса Штулеммер (Германия)

Прыжки в воду

Мужчины, 3 м, индивидуальные прыжки

Gold Medal Сийи Се (Китай)
Silver Medal Цзунъюань Ван (Китай)
Bronze Medal Джек Лафер (Великобритания)

Спортивная гимнастика

Мужчины, брусья

Gold Medal Цзоу Цзинъюань (Китай)
Silver Medal Лукас Даузер (Германия)
Bronze Medal Ферхат Аричан (Турция)

Женщины, бревно

Gold Medal Гуань Ченьчень (Китай)
Silver Medal Тань Цзясинь (Китай)
Bronze Medal Симона Байлс (США)

Мужчины – перекладина

Gold Medal Даики Хасимото (Япония)
Silver Medal Тин Србич (Хорватия)
Bronze Medal Никита Нагорный (ОКР)

Тяжелая атлетика

Мужчины, 109 кг

Gold Medal Акбар Джураев (Узбекистан)
Silver Medal Симон Мартиросян (Армения)
Bronze Medal Артур Плесниекс (Латвия)

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
28
21
73
3
flag Япония ЯпонияJP
19
6
11
36
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
13
17
13
43
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
14
30
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
8
24
9
flag Нидерланды НидерландыNL
6
7
7
20
10
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
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