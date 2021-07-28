Все медалисты Олимпийских игр 28 июля

В этот день определятся медалисты в баскетболе 3х3, велоспорте, спортивной гимнастике, академической гребле, дзюдо, конном спорте, плавании, прыжках в воду, регби, тяжелой атлетике и фехтовании. Общий медальный зачет Олимпиады-2020 есть на нашем сайте.
Медалисты Олимпиады-2020 28 июля:
БАСКЕТБОЛ 3Х3
Женщины
Мужчины
ВЕЛОСПОРТ
Мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом
- Примож Роглич (Словения) – 55:04.19
- Том Дюмулен (Нидерланды) +1:01.39
- Роан Деннис (Австралия) +1:03.90
Женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом
- Аннемик ван Влетен (Нидерланды) – 30:13.49
- Марлен Ройссер (Швейцария) +56.47
- Анна ван дер Брегген (Нидерланды) +1:01.63
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
Мужчины, многоборье, личное первенство
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
Женщины, двойка парная
- Румыния – 6:41.03
- Новая Зеландия +3.79
- Нидерланды +4.70
Мужчины, двойка парная
- Франция – 6:00.33
- Нидерланды +0.20
- Китай +3.30
Женщины, четверка распашная без рулевого
- Австралия – 6:15.37
- Нидерланды +0.34
- Ирландия +5.09
Мужчины, четверка распашная без рулевого
- Австралия – 5:42.76
- Румыния +0.37
- Италия +0.84
Мужчины, четверка парная (4х)
- Нидерланды – 5:32.03
- Великобритания +1.72
- Австралия +1.94
Женщины, четверка парная (4х)
- Китай – 6:05.13
- Польша +6.23
- Австралия +6.95
ДЗЮДО
Женщины, средний вес, 70 кг
Мужчины, средний вес, 90 кг
КОННЫЙ СПОРТ
Микс, выездка, индивидуальное перв-во, произвольная программа
ПЛАВАНИЕ
Женщины, вольный стиль, 200 м
- Ариарне Титмус (Австралия) – 1:53.50 олимпийский рекорд
- Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) +0.42
- Пенни Олексяк (Канада) +1.20
Мужчины, баттерфляй, 200 м
- Криштоф Милак (Венгрия) -1:51.25 олимпийский рекорд
- Томору Хонда (Япония) +2.48
- Федерико Бурдиссо (Италия) +3.20
Женщины, комплексное плавание, 200 м
- Юи Охаси (Япония) – 2:08.52
- Александра Уолш (США) +0.13
- Кейт Дуглас (США) +0.52
Женщины, вольный стиль, 1500 м
- Кэти Ледеки (США) – 15:37.34
- Эрика Салливан (США) +4.07
- Сара Келер (Германия) +5.57
Мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м
- Великобритания – 6:58.58
- РОК +3.23
- Австралия +3.26
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки
- Китай – 467.82
- США – 444.36
- Германия – 404.73
РЕГБИ
Мужчины
- Фиджи
- Новая Зеландия
- Аргентина
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, 73 кг
ФЕХТОВАНИЕ
Мужчины, сабля, команды