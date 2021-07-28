Все медалисты Олимпийских игр 28 июля Поделиться Копировать ссылку

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио разыгрывают 23 комплекта наград в 11 видах спорта. Больше всего – в плавании. Список всех медалистов дня Олимпиады-2020