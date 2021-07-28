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Олимпиада 2020 в Токио

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Все медалисты Олимпийских игр 28 июля

Александр Трикиша Александр Трикиша
28 июля, 13:41
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В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио разыгрывают 23 комплекта наград в 11 видах спорта. Больше всего – в плавании. Список всех медалистов дня Олимпиады-2020
Медалисты Олимпиады в Токио 28 июля
Медалисты Олимпиады в Токио 28 июля / Фото: Reuters

В этот день определятся медалисты в баскетболе 3х3, велоспорте, спортивной гимнастике, академической гребле, дзюдо, конном спорте, плавании, прыжках в воду, регби, тяжелой атлетике и фехтовании. Общий медальный зачет Олимпиады-2020 есть на нашем сайте.

Медалисты Олимпиады-2020 28 июля:

БАСКЕТБОЛ 3Х3

Женщины

Мужчины

ВЕЛОСПОРТ

Мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом

  • Gold Medal Примож Роглич (Словения) – 55:04.19
  • Silver Medal Том Дюмулен (Нидерланды) +1:01.39
  • Bronze Medal Роан Деннис (Австралия) +1:03.90

Женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом

  • Gold Medal Аннемик ван Влетен (Нидерланды) – 30:13.49
  • Silver Medal Марлен Ройссер (Швейцария) +56.47
  • Bronze Medal Анна ван дер Брегген (Нидерланды) +1:01.63

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

Мужчины, многоборье, личное первенство

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

Женщины, двойка парная

  • Gold Medal Румыния – 6:41.03
  • Silver Medal Новая Зеландия +3.79
  • Bronze Medal Нидерланды +4.70

Мужчины, двойка парная

  • Gold Medal Франция – 6:00.33
  • Silver Medal Нидерланды +0.20
  • Bronze Medal Китай +3.30

Женщины, четверка распашная без рулевого

  • Gold Medal Австралия – 6:15.37
  • Silver Medal Нидерланды +0.34
  • Bronze Medal Ирландия +5.09

Мужчины, четверка распашная без рулевого

  • Gold Medal Австралия – 5:42.76
  • Silver Medal Румыния +0.37
  • Bronze Medal Италия +0.84

Мужчины, четверка парная (4х)

  • Gold Medal Нидерланды – 5:32.03
  • Silver Medal Великобритания +1.72
  • Bronze Medal Австралия +1.94

Женщины, четверка парная (4х)

  • Gold Medal Китай – 6:05.13
  • Silver Medal Польша +6.23
  • Bronze Medal Австралия +6.95

ДЗЮДО

Женщины, средний вес, 70 кг

В тренде

Мужчины, средний вес, 90 кг

КОННЫЙ СПОРТ

Микс, выездка, индивидуальное перв-во, произвольная программа

ПЛАВАНИЕ

Женщины, вольный стиль, 200 м

  • Gold Medal Ариарне Титмус (Австралия) – 1:53.50 олимпийский рекорд
  • Silver Medal Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) +0.42
  • Bronze Medal Пенни Олексяк (Канада) +1.20

Мужчины, баттерфляй, 200 м

  • Gold Medal Криштоф Милак (Венгрия) -1:51.25 олимпийский рекорд
  • Silver Medal Томору Хонда (Япония) +2.48
  • Bronze Medal Федерико Бурдиссо (Италия) +3.20

Женщины, комплексное плавание, 200 м

  • Gold Medal Юи Охаси (Япония) – 2:08.52
  • Silver Medal Александра Уолш (США) +0.13
  • Bronze Medal Кейт Дуглас (США) +0.52

Женщины, вольный стиль, 1500 м

  • Gold Medal Кэти Ледеки (США) – 15:37.34
  • Silver Medal Эрика Салливан (США) +4.07
  • Bronze Medal Сара Келер (Германия) +5.57

Мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м

  • Gold Medal Великобритания – 6:58.58
  • Silver Medal РОК +3.23
  • Bronze Medal Австралия +3.26

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки

  • Gold Medal Китай – 467.82
  • Silver Medal США – 444.36
  • Bronze Medal Германия – 404.73

РЕГБИ

Мужчины

  • Gold Medal Фиджи
  • Silver Medal Новая Зеландия
  • Bronze Medal Аргентина

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 73 кг

ФЕХТОВАНИЕ

Мужчины, сабля, команды

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Медальный зачет Токио-2020
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flag Великобритания ВеликобританияGB
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flag Республика Корея Республика КореяKR
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flag Франция ФранцияFR
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flag Нидерланды НидерландыNL
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flag Канада КанадаCA
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