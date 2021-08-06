Все медалисты Олимпиады в Токио 6 августа

Больше всего комплектов наград будет разыграно в легкой атлетике – восемь комплектов медалей.
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Медалисты Олимпиады за 6 августа
БОКС
Мужчины, 91 кг
- Хулио Круз (Куба)
- Муслим Гаджимагомедов (РОК)
- Абнер Тейшейра (Бразилия)
- Дэвид Ньика (Новая Зеландия)
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
Мужчины, 74 кг
Мужчины, 125 кг
Женщины, 53 кг
ВЕЛОСПОРТ
Женщины, трек, мэдисон
- Великобритания
- Дания
- РОК
Мужчины, трек, спринт индивидуальный
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
Женщины
- США
- Австралия
- Швейцария
КАРАТЕ
Мужчины, ката
Женщины, 61 кг
Мужчины, 75 кг
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, 50 км ходьба
- Давид Томала (Польша) – 3:50:08
- Джонатан Гилберт (Германия) +0:36
- Эван Данфи (Канада) +0:51
Женщины, 20 км ходьба
- Антонелла Палмисано (Италия) – 1:29:12
- Сандра Лорена Аренса (Колумбия) +0:25
- Хонг Лью (Китай) +0:45
Женщины, метание копья
Мужчины, 5000 м
Женщины, 400 м
Женщины, 1500 м
Женщины, 4х100 м эстафета
Мужчины, 4х100 м эстафета
СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ
Женщины, индивидуальное пер-во, финал (скорость, боулдеринг, сложность)
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Женщины, индивидуальное первенство, комбинация (стрельба + бег)
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
Мужчины, командное первенство
ФУТБОЛ
Женщины
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Женщины