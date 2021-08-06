Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Все медалисты Олимпиады в Токио 6 августа

Александр Трикиша Александр Трикиша
6 августа, 12:44
Копировать ссылку
В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 23 комплекта наград в 11 видах спорта. Все медалисты 15-го дня Олимпиады-2020
Медалисты Олимпиады-2020 за 6 августа
Медалисты Олимпиады-2020 за 6 августа / Фото: Reuters

Больше всего комплектов наград будет разыграно в легкой атлетике – восемь комплектов медалей.

Читайте также: Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио

Медалисты Олимпиады за 6 августа

БОКС

Мужчины, 91 кг

  • Gold Medal Хулио Круз (Куба)
  • Silver Medal Муслим Гаджимагомедов (РОК)
  • Bronze Medal Абнер Тейшейра (Бразилия)
  • Bronze Medal Дэвид Ньика (Новая Зеландия)

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

Мужчины, 74 кг

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

Мужчины, 125 кг

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

Женщины, 53 кг

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

ВЕЛОСПОРТ

Женщины, трек, мэдисон

  • Gold Medal Великобритания
  • Silver Medal Дания
  • Bronze Medal РОК

Мужчины, трек, спринт индивидуальный

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

Женщины

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Австралия
  • Bronze Medal Швейцария

КАРАТЕ

Мужчины, ката

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

Женщины, 61 кг

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

Мужчины, 75 кг

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 50 км ходьба

В тренде
  • Gold Medal Давид Томала (Польша) – 3:50:08
  • Silver Medal Джонатан Гилберт (Германия) +0:36
  • Bronze Medal Эван Данфи (Канада) +0:51

Женщины, 20 км ходьба

  • Gold Medal Антонелла Палмисано (Италия) – 1:29:12
  • Silver Medal Сандра Лорена Аренса (Колумбия) +0:25
  • Bronze Medal Хонг Лью (Китай) +0:45

Женщины, метание копья

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

Мужчины, 5000 м

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

Женщины, 400 м

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

Женщины, 1500 м

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

Женщины, 4х100 м эстафета

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

Мужчины, 4х100 м эстафета

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ

Женщины, индивидуальное пер-во, финал (скорость, боулдеринг, сложность)

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Женщины, индивидуальное первенство, комбинация (стрельба + бег)

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

Мужчины, командное первенство

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

ФУТБОЛ

Женщины

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Женщины

  • Gold Medal
  • Silver Medal
  • Bronze Medal

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
34
24
17
75
2
flag США СШАUS
30
35
28
93
3
flag Япония ЯпонияJP
22
10
15
47
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
17
18
19
54
5
flag Австралия АвстралияAU
17
6
20
43
6
flag ОКР ОКРROC
16
23
22
61
7
flag Германия ГерманияDE
9
10
16
35
8
flag Италия ИталияIT
8
10
18
36
9
flag Нидерланды НидерландыNL
8
10
11
29
10
flag Франция ФранцияFR
7
11
9
27
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять