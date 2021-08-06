Все медалисты Олимпиады в Токио 6 августа Поделиться Копировать ссылку

В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 23 комплекта наград в 11 видах спорта. Все медалисты 15-го дня Олимпиады-2020