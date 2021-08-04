Все медалисты Олимпиады в Токио 4 августа Поделиться Копировать ссылку

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио были разыграны 17 комплектов наград в 11 видах спорта. Все медалисты 13-го дня Олимпиады-2020