Все медалисты Олимпиады в Токио 4 августа

Медалисты Олимпиады 4 августа / Фото: Reuters
В этот день своих медалистов получила и Украина. Жан Беленюк завоевал золотую медаль, Парвиз Насибов взял серебряную награду, а Ирина Коляденко и синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерками.
Все медалисты Олимпиады-2020 4 августа:
БОКС
Мужчины, полутяжелый вес, 81 кг
- Арлен Лопес (Куба)
- Бенджамин Уиттакер (Великобритания)
- Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)
- Имам Хатаев (РОК)
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
Женщины, 62 кг
- Юкако Каваи (Япония)
- Айсула Тыныбекова (Киргизия)
- Ирина Коляденко (Украина)
- Юсейн Тейби Мустафа (Болгария)
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
Мужчины, 67 кг
- Мохаммад Реза Гераи (Иран)
- Парвиз Насибов (Украина)
- Мохамед Ибрагим Эль-Сайед (Египет)
- Франк Штеблер (Германия)
Мужчины, 87 кг
- Жан Беленюк (Украина)
- Виктор Леринц (Венгрия)
- Зураб Датунашвили (Сербия)
- Денис Кудла (Германия)
ВЕЛОСПОРТ
Мужчины, трек, командная гонка преследования
- Италия
- Дания
- Австралия
КОННЫЙ СПОРТ
Конкур, индивидуальное первенство
- Бен Мехер (Великобритания)
- Педер Фредриксон (Швеция)
- Майкел ван дер Влетен (Нидерланды)
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Женщины, 400 м с барьерами
- Сидни Маклафлин (США) – 51.46 мировой рекорд
- Далайла Мухаммад (США) – 51.58
- Фемке Бол (Нидерланды) – 52.03
Женщины, 3000 м стиплчейз
- Перут Чемутай (Уганда) – 9.01,45
- Кортни Фрерихс (США) – 9.04,79
- Хивин Кийенг Джепкемой (Кения) – 9.05,39
Мужчины, метание молота
- Войцех Новицкий (Польша) – 82,52
- Эйвинд Хенриксен (Норвегия) – 81,58
- Павел Файдек (Польша) – 81,53
Мужчины, 800 м
- Эммануэль Корир (Кения) – 1:45,06
- Фергюсон Ротич (Кения) – 1:45,23
- Патрик Добек (Польша) – 1:45,39
Мужчины, 200 м
- Андре Де Грасс (Канада) – 19,62
- Кенни Беднарек (США) – 19,68
- Ноа Лайлс (США) – 19,74.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Женщины, класс 470
- Великобритания
- Польша
- Франция
Мужчины, класс 470
- Австралия
- Швеция
- Испания
ПЛАВАНИЕ
Женщины, 10 км, открытая вода
- Ана Марсела Кунья (Бразилия) – 1:59:30
- Шарон ван Раувендал (Нидерланды) +0.9
- Карина Ли (Австралия) +1.7
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Женщины, дуэты
- РОК – 195.9079
- Китай – 192.4499
- Украина – 189.4620
СКЕЙТБОРДИНГ
Женщины, парк
- Сакура Есодзуми (Япония) – 60.09
- Кокона Хираки (Япония) – 59.04
- Скай Браун (Великобритания) – 56.47
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, +109 кг
- Лаша Талахадзе (Грузия) – 488 олимпийский/мировой рекорд
- Али Давуди (Иран) – 441
- Ман Асаад (Сирия) – 424