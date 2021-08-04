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Олимпиада 2020 в Токио

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Все медалисты Олимпиады в Токио 4 августа

Александр Трикиша Александр Трикиша
4 августа, 16:55
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В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио были разыграны 17 комплектов наград в 11 видах спорта. Все медалисты 13-го дня Олимпиады-2020
Медалисты Олимпиады 4 августа
Медалисты Олимпиады 4 августа / Фото: Reuters

В этот день своих медалистов получила и Украина. Жан Беленюк завоевал золотую медаль, Парвиз Насибов взял серебряную награду, а Ирина Коляденко и синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерками.

Все медалисты Олимпиады-2020 4 августа:

БОКС

Мужчины, полутяжелый вес, 81 кг

  • Gold Medal Арлен Лопес (Куба)
  • Silver Medal Бенджамин Уиттакер (Великобритания)
  • Bronze Medal Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)
  • Bronze Medal Имам Хатаев (РОК)

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

Женщины, 62 кг

  • Gold Medal Юкако Каваи (Япония)
  • Silver Medal Айсула Тыныбекова (Киргизия)
  • Bronze Medal Ирина Коляденко (Украина)
  • Bronze Medal Юсейн Тейби Мустафа (Болгария)

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

Мужчины, 67 кг

  • Gold Medal Мохаммад Реза Гераи (Иран)
  • Silver Medal Парвиз Насибов (Украина)
  • Bronze Medal Мохамед Ибрагим Эль-Сайед (Египет)
  • Bronze Medal Франк Штеблер (Германия)

Мужчины, 87 кг

  • Gold Medal Жан Беленюк (Украина)
  • Silver Medal Виктор Леринц (Венгрия)
  • Bronze Medal Зураб Датунашвили (Сербия)
  • Bronze Medal Денис Кудла (Германия)

ВЕЛОСПОРТ

Мужчины, трек, командная гонка преследования

  • Gold Medal Италия
  • Silver Medal Дания
  • Bronze Medal Австралия

КОННЫЙ СПОРТ

Конкур, индивидуальное первенство

  • Gold Medal Бен Мехер (Великобритания)
  • Silver Medal Педер Фредриксон (Швеция)
  • Bronze Medal Майкел ван дер Влетен (Нидерланды)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Женщины, 400 м с барьерами

  • Gold Medal Сидни Маклафлин (США) – 51.46 мировой рекорд
  • Silver Medal Далайла Мухаммад (США) – 51.58
  • Bronze Medal Фемке Бол (Нидерланды) – 52.03

Женщины, 3000 м стиплчейз

  • Gold Medal Перут Чемутай (Уганда) – 9.01,45
  • Silver Medal Кортни Фрерихс (США) – 9.04,79
  • Bronze Medal Хивин Кийенг Джепкемой (Кения) – 9.05,39

Мужчины, метание молота

В тренде
  • Gold Medal Войцех Новицкий (Польша) – 82,52
  • Silver Medal Эйвинд Хенриксен (Норвегия) – 81,58
  • Bronze Medal Павел Файдек (Польша) – 81,53

Мужчины, 800 м

  • Gold Medal Эммануэль Корир (Кения) – 1:45,06
  • Silver Medal Фергюсон Ротич (Кения) – 1:45,23
  • Bronze Medal Патрик Добек (Польша) – 1:45,39

Мужчины, 200 м

  • Gold Medal Андре Де Грасс (Канада) – 19,62
  • Silver Medal Кенни Беднарек (США) – 19,68
  • Bronze Medal Ноа Лайлс (США) – 19,74.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Женщины, класс 470

  • Gold Medal Великобритания
  • Silver Medal Польша
  • Bronze Medal Франция

Мужчины, класс 470

  • Gold Medal Австралия
  • Silver Medal Швеция
  • Bronze Medal Испания

ПЛАВАНИЕ

Женщины, 10 км, открытая вода

  • Gold Medal Ана Марсела Кунья (Бразилия) – 1:59:30
  • Silver Medal Шарон ван Раувендал (Нидерланды) +0.9
  • Bronze Medal Карина Ли (Австралия) +1.7

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Женщины, дуэты

  • Gold Medal РОК – 195.9079
  • Silver Medal Китай – 192.4499
  • Bronze Medal Украина – 189.4620

СКЕЙТБОРДИНГ

Женщины, парк

  • Gold Medal Сакура Есодзуми (Япония) – 60.09
  • Silver Medal Кокона Хираки (Япония) – 59.04
  • Bronze Medal Скай Браун (Великобритания) – 56.47

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, +109 кг

  • Gold Medal Лаша Талахадзе (Грузия) – 488 олимпийский/мировой рекорд
  • Silver Medal Али Давуди (Иран) – 441
  • Bronze Medal Ман Асаад (Сирия) – 424

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
22
16
70
2
flag США СШАUS
25
31
23
79
3
flag Япония ЯпонияJP
21
7
12
40
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
15
18
15
48
5
flag Австралия АвстралияAU
15
4
17
36
6
flag ОКР ОКРROC
14
21
18
53
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
16
32
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
9
25
9
flag Италия ИталияIT
6
9
15
30
10
flag Нидерланды НидерландыNL
6
8
9
23
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