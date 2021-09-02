Вот это женщина! Украинка-колясочница выиграла пятую медаль в Токио

Пловчиха из Херсона Елизавета Мерешко в очередной раз попала в число призеров на Паралимпийских играх в столице Японии

Елизавета Мерешко - героиня Паралимпиады / Фото: Reuters

В рамках Паралимпийских игр в Токио состоялся финал по плаванью свободным стилем на дистанции 400 метров.

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Украинская пловчиха Елизавета Мерешко завершила заплыв на второй позиции, уступив лишь китаянке Цзян Юйюань.

Тройку лучших замкнула представительница Швейцарии Нора Майстер.

Результаты заплыва

1. Цзян Юйюань (Китай) – 5.04.57

2. Елизавета Мерешко (УКРАИНА) – 5.12.61

– 5.12.61 3. Нора Майстер (Швейцария) – 5.19.67

Это уже пятая медаль Мерешко в Токио. Ранее она завоевала два золота, одно серебро и одну бронзу. По числу наград среди женщин Елизавета делит первое место с еще тремя спортсменками – из Бразилии, Италии и Канады.

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Отметим, что у Елизаветы Мерешко врожденная аномалия спинного мозга. Из-за поражения опорно-двигательного аппарата спортсменка передвигается на коляске.

Мерешко – мультимедалистка Токио-2020 / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что украинец стал главным мультимедалистом Паралимпиады. 26-летний Максим Крипак из Харькова с мировым рекордом выиграл заплыв на 100 метров на спине и стал лидером Игр по числу завоеванных наград – теперь у него их шесть!