"Вдохновения и новых побед": Зеленский поздравил Костевич и Омельчука с "бронзой" Олимпиады

Президент Украины поздравил украинских стрелков Елену Костевич и Олега Омельчука с завоеванием бронзовых медалей на Олимпиаде-2020 в пулевой стрельбе

Зеленский поздравил Костевич и Омельчука / Фото: Reuters

Украинский дуэт занял третье место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

"Еще одна медаль от украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио! Елена Костевич и Олег Омельчук заняли третье место в стрельбе из пневматического пистолета! Поздравляю бронзовых призеров, желаю вам вдохновения и новых побед!" – написал Зеленский в Twitter.

Для Костевич это уже четвертая медаль Олимпийских игр. В Лондоне-2012 Елена завоевала две "бронзы", а в Афинах-2004 становилась чемпионкой.

Омельчук впервые завоевал награду на Олимпийских играх, хотя был на Играх в 2008, 2012 и 2016 годов. До этого лучшим его результатом была "бронза" чемпионата мира в 2018 году.

Елена Костевич и Олег Омельчук / Фото: Reuters

На нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020 с актуальной таблицей медалей. Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Также у нас есть специальный материал, где собраны все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2020. Таблица обновляется после каждого выступления украинцев.