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В Японии запустили эстафету олимпийского огня (фото, видео)

25 марта, 05:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Олимпийские игры начнутся 23 июля в Токио

Эстафета олимпийского огня стартовала в ночь на 25 марта в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии. Она продлиться 121 день – огонь пронесут через все 47 префектур страны. Открытие Олимпийских игр состоится 23 июля в Токио.

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Об этом сообщается на сайте оргкомитета Олимпиады.

/ Фото: Reuters

Первым факелоносцем стала 34-летняя футболистка Адзуса Ивасимидзу, которая выступала за сборную Японии с 2006 по 2016 годы.

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/ Фото: Reuters

Всего эстафете олимпийского огня должны принять участие около 10 тыс. человек.

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Церемония закрытия запланирована на 8 августа.

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/ Фото: Reuters

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на год.

Напомним, организаторам перенос Олимпийских игр на год обошелся в приблизительно 2,7 миллиарда долларов.

Мы также сообщали, что организаторы летней Олимпиады намерены допустить зрителей на трибуны. Будут ли это только японцы или допустят и зарубежных фанов, пока неизвестно.

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Япония Олимпийские игры олимпиада Эстафета олимпийский огонь
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