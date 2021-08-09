Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

В Токио спрятали "клубничку" от иностранцев. Но мы нашли ее

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
9 августа, 07:12
Копировать ссылку
Перед Олимпийскими играми в Японии решили не продавать открыто эротические журналы в супермаркетах, чтобы не шокировать иностранных гостей
Журналы продаются, а туристов зовут на массаж
Журналы продаются, а туристов зовут на массаж

Олимпийские игры в Токио неожиданно нанесли удар по порнографической индустрии. Журналы и комиксы с "клубничкой" раньше можно было спокойно купить в любом супермаркете Японии.

Но в ожидании тысяч туристов разных возрастов и вероисповеданий власти решили убрать с их глаз взрослую литературу.

И хоть болельщики так и не доехали в Токио-2020, большинство магазинов не стало возвращать "клубничку" на полки. Но не все. Кое-где можно купить с журнальчик про это. Он запечатан так, что полистать в магазине его не удастся. Стоимость – 500 иен (около 125 грн).

Полистаем дома. Более сотни страниц. Кроссворды, рассказы о бейсболе, Олимпиаде, эротические комиксы, реклама фильмов для взрослых на DVD (в отличие от Украины, диски еще очень популярны в Японии), реклама всяких средств для повышения потенции и "игрушек".

Пикантные фото на грани, но не за гранью. Почти такие можно увидеть в Instagram многих звезд. В целом, ничего особенного.

В тренде

Возле гостиниц иностранцев, которые таки добрались на Игры, с вечера ошиваются подозрительные особи. Вы можете идти по улице в час ночи и видеть, как девушка занимается гимнастикой. Гимнастикой в час ночи!

Но как только вы поравняетесь, она предложит массаж в салоне, где все включено за 10 тысяч иен (2500 грн) в час.

А за 2000 иен (500 грн) вы можете с девушкой просто поговорить. Рассказать о наболевшем, пожаловаться на жизнь, ковид, обсудить международную ситуацию в мире или бейсбольный матч. У японцев эта услуга очень востребована.

Если вы решили расслабиться другим способом – не проблема. Прогуливаясь в туристических районах Токио, вы часто будете встречать темнокожих парней у стен домов.

Прикладывая пальцы к губам, они намекают, что здесь можно купить легкие наркотики.

Читайте другие репортажи "Сегодня" из олимпийского Токио:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять