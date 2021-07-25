В Токио разыграли первые в истории медали в скейтбординге

Золотая награда досталась японцу Юто Хоригомэ, серебро завоевал бразилец Келвин Хофлер, а бронза у Джаггера Итона из США.
- Юто Хоригомэ (Япония) – 37.18
- Келвин Хофлер (Бразилия) – 36.15
- Джаггер Итон (США) – 35.35
Скейтбординг дебютировал в олимпийской программе вместе с карате, серфингом, скалолазанием. На Играх в Токио разыграют награды в категории стрит и парк.
Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.
Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.
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