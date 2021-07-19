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В стиле Усика: украинский Чисора провел первую тренировку в Токио (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
19 июля, 08:48
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На Олимпиаде в Японии, которая откроется уже 23 июля, супертяж из Одессы Цотне Рогава постарается повторить достижение Владимира Кличко, выигравшего золото Атланты-1996
Усик и Рогава
Усик и Рогава / Фото: Instagram

Бывший спарринг-партнер Александра Усика Цотне Рогава, который на боксерском турнире Олимпиады представит Украину в самом престижном супертяжелом весе, провел свою первую тренировку в Токио.

28-летний Рогава не стал выдумывать велосипед, повторив то же упражнение для отработки точности удара и скорости реакции, которым накануне поделился с публикой Усик.

Цотне побоксировал с мячиком, привязанным резинкой к его же голове.

"Утро начинается не с кофе, а с тренировки. Берем пример с наших опытных боксеров", – сказал по этому поводу Рогава

Отметим, что Цотне Рогава весьма успешно выступал в смешанных единоборствах, кикбоксинге и тайском боксе, где в 2018-м даже добился звания чемпиона мира. В любительском же боксе заявил о себе в сентябре 2019-го благодаря победе в финале чемпионата Украины над Виктором Выхристом, которого называют "наследником братьев Кличко".

Что касается спаррингов с Усиком, то Рогава ранее рассказывал, что просто делал свою работу – то есть много бил Усика, выполняя роль Чисоры.

Смотрите, как в первом бою на профи-ринге Рогава победил хорвата Мрвалжа

Напомним, что на Олимпиаде Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.

Добавим, что до сих пор в супертяжелом весе за время независимости "золото" ОИ брал всего один украинец – Владимир Кличко в Атланте-1996. Рогава может стать вторым.

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