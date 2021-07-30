В шаге от медали! Украинская боксерша обидно проиграла на Олимпиаде-2020

Украинская боксерша Анна Лысенко не смогла пробиться в полуфинал Олимпиады-2020, проиграв сопернице из Турции Бусеназ Сюрменели. Она была в шаге от медали

Анна Лысенко дошла до четвертьфинала Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

На предыдущем раунде Лысенко, выступающая в весовой категории до 69 кг, одолела представительницу Марокко Умаиму Белахбиб и принесла нам первую победу в боксе в Токио.

Однако продолжить победное шествие ей не удалось. Сегодня в пяти раундах она проиграла Сюрменели.

Судьи отдали боксерше из Турции все пять раундов.

Отметим, что в боксе полуфиналист уже гарантирует себе как минимум бронзовую медаль, ведь в этой дисциплине нет боев за третье место.

Но Анна остановилась в шаге от медали Олимпиады-2020.

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.