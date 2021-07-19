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Олимпийские игры 2020

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Устрицы угрожают соревнованиям по гребле на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька
19 июля, 12:48
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Нашествие устриц привело к тому, что поплавки на водной трассе в Токио утонули. Пришлось вызывать на помощь водолазов и тратить огромные деньги на вылов непрошенных гостей
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

Соревнования по гребле на летних Олимпийских играх в Токио оказались под угрозой из-за массового нашествия устриц.

Об этом сообщает BBC.

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Соревнования по гребле должны пройти в Токийском заливе. Но поплавки, расположенные на водном трассе, начали массово тонуть после того, как к ним стали прикрепляться устрицы.

Сеть поплавков общей протяженностью 5,6 км пришлось вытаскивать на берег и ремонтировать, либо очищать от устриц на месте, используя труд водолазов.

Общие затраты на устранение последствий неожиданного бедствия составили $1,28 млн. Всего выловили 14 тонн устриц.

"Но мы этому улову не рады", – говорят организаторы Игр, которые рассчитывают, что, несмотря на возникшие проблемы, соревнования в Токийском заливе пройдут по плану.

Ранее мы писали, что первую украинку отправили на изоляцию на Олимпиаде. Викторию Ус, выступающую в гребном слаломе, закрыли в номере после того, как положительные тесты на COVID сдали ее соседи по рейсу Стамбул – Токио. Правда, раз в день спортсменке все же позволяют тренироваться на воде.

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