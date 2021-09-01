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Упустил золото на финише. Украинский пловец стал вторым в стометровке брассом

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
1 сентября, 14:19
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В соревнованиях по плаванию украинские спортсмены завоевали еще две награды
Алексей Федына завоевал серебро на Паралимпиаде-2020
Алексей Федына завоевал серебро на Паралимпиаде-2020 / Фото: Getty Images

В заплыве на 100 метров брассом Украина рассчитывала на медали высшей пробы. Наши надежды были связаны с выступлением Алексея Федыны – пятикратного чемпиона Паралимпийских игр.

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В финале 100-метровки брассом украинскую сборную представляли три спортсмена – Алексей Федына, Сергей Клипперт и Даниил Чуфаров.

Стартовые 50 метров были за Алексеем, который опережал своих соперников. Казалось золото будет украинским, но на финише Федыну опередил Вали Исрафилов из Азербайджана. Бронзу завоевал представитель ПКР Артур Саифутдинов. Два других украинца Сергей Клипперт и Дании Чуфаров финишировали на пятом и шестом местах.

Еще одну награду в плавании завоевала Ярина Матло. Украинская пловчиха выступала на дистанции 100 метров брасом, клас – S12.

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В финальном заплыве с большим преимуществом первой была бразильская пловчиха Мария Гомес Сантьяго. Второй была представительница ПКР Дарья Лукяненко. Украинка Ярина Матлофинишировала третьей, в ее активе бронза.

Сегодня украинские паралимпийцы выиграли семь медалей: золото, два серебра и четыре бронзы.

Всего на счету Украины 74 медали: 16 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые. В общем медальном зачете Украина занимает шестое место.

Смотрите Медальный зачет Паралимпийских игр 2020

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