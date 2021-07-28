Украинского дзюдоиста дисквалифицировали во время схватки на Олимпиаде: что произошло

Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали прекратил борьбу на Олимпиаде-2020 уже на стадии 1/8 финала. Украинец был дисквалифицирован за фол против соперника

Кеджау Ньябали дисквалифицирован в 1/8 финала Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Кеджау стартовал на Играх с победы над Робертом Флорентино из Доминиканской республики. В этом поединке украинец заработал две "желтые карточки", но это не повлияло на исход схватки.

А вот уже в 1/8 финала судьи строго наказали Ньябали за фол. В одном из моментов украинец нанес своему сопернику Давлату Бобонову из Узбекистана травму.

Судьи дали возможность Бобонову отойти от повреждения, но тот показал, что не может продолжать схватку, после чего нашему дзюдоистку выписали "красную карточку".

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