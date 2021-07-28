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Украинского дзюдоиста дисквалифицировали во время схватки на Олимпиаде: что произошло

Александр Трикиша Александр Трикиша
28 июля, 08:13
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Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали прекратил борьбу на Олимпиаде-2020 уже на стадии 1/8 финала. Украинец был дисквалифицирован за фол против соперника
Кеджау Ньябали дисквалифицирован в 1/8 финала Олимпиады-2020
Кеджау Ньябали дисквалифицирован в 1/8 финала Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Кеджау стартовал на Играх с победы над Робертом Флорентино из Доминиканской республики. В этом поединке украинец заработал две "желтые карточки", но это не повлияло на исход схватки.

А вот уже в 1/8 финала судьи строго наказали Ньябали за фол. В одном из моментов украинец нанес своему сопернику Давлату Бобонову из Узбекистана травму.

Судьи дали возможность Бобонову отойти от повреждения, но тот показал, что не может продолжать схватку, после чего нашему дзюдоистку выписали "красную карточку".

В тренде

Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио вы можете найти в нашем специальном материале.

Кроме этого, на нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица с наградами обновляется после каждой медали.

Еще на нашем сайте есть расписание Олимпиады-2020 по дням. В графике отдельно выделены медальные старты.

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