Украинский призер Олимпиады-2016 в Рио гребет за медалью Токио с новым партнером

На Играх в Токио стартовали предварительные соревнования в гребле на байдарках и каноэ. В первый день квалификацию проходили шесть украинских спортсменов, но только двоим удалось успешно пробиться дальше. Ранее украинка даже без медали попала в историю Олимпиады.
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В каноэ-двойке Павел Алтухов и Дмитрий Янчук неудачно проехали квалификацию, где стали последними, но в четвертьфинале сумели вырвать второе место и пробились в полуфинал, который состоится 3 августа. Напомним, что Янчук – бронзовый призер ОИ-2016 в Рио.
Фото Reuters
А вот девушкам сегодня не греблось. Мария Кичасова-Скорик и Юлия Юрийчук в байдарке-одиночке не смогли пробиться в полуфинал спринтерской дистанции 200 м.
А в байдарке-двойке на 500 м последними оказались в своем заезде Людмила Куклиновская и Анастасия Тодорова.
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