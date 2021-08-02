Украинец сложил оружие. Сегодня был лучшим в квалификации, но остался без финала

Украинский стрелок Павел Коростылев не сумел пробиться в финал в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров на летних Олимпийских играх-2020 в Токио

Павел Коростылев отстрелялся в Токио / Фото: Reuters

Чемпион юношеских Олимпийских игр и Евроигр-2019 Коростылев хорошо провел второй день квалификации в Японии, но на финальной сумме сказался слабенький результат первого дня. Ранее Костевич не пробилась в финал Олимпиады-2020.

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После первого отборочного дня в стрельбе на точность Коростылев занимал только 15-е место. Второй день квалификации на быстрострельность Павел провел блестяще, выдав серии на 99, 99 и 96 очков и став лучшим с 294 баллами, но это позволило лишь подняться на 9-е место. А в финал проходят 6 спортсменов.



Фото Reuters

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На этом Олимпийские игры для 23-летнего украинца завершены. Напомним, что в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м Коростылев стал четвертым в Токио-2020, упустив медаль последним выстрелом.

Павел Коростылев стал четвертым / Фото: Reuters

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