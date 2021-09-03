Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Паралимпиада Медали Видео Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Украинец с параличом ног выгрыз золото Паралимпиады

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
3 сентября, 14:18
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский пловец Денис Остапченко первым пришел к финишу на дистанции 200 метров вольным стилем, опередив двух мексиканцев
Денис Остапченко выиграл золото Паралимпиады в Токио
Денис Остапченко выиграл золото Паралимпиады в Токио / Фото: Reuters

Это был третий и последний финал для 20-летнего Дениса Остапченко на дебютной для него Паралимпиаде.

Реклама

Ранее пловец из Полтавской области добыл серебро на дистанции 50 метров на спине и бронзу на 50-метровке вольным стилем.

Теперь же у Дениса – полный комплект!

Читайте также: Пятое золото Крипака! Украинец божит на Паралимпиаде

Хотя после стартовых 50 метров Остапченко шел третьим, но затем начал прибавлять – на отметке 100 метров был вторым, а на 150 метрах захватил лидерство, которое сумел удержать до самого конца.

Реклама

Результаты заплыва

  • 1. Денис Остапченко (Украина) – 3:21.62
  • 2. Диего Лопес Диас (Мексика) – 3:23.57 (+1.95 с)
  • 3. Хесус Эрнандес (Мексика) – 3:23.93 (+2.31 с)

Отметим, что Денис Остапченко выступает в классе S3 – среди спортсменов с врожденным параличом ног.

Читайте также: Россиянин отгреб от украинца на Паралимпиаде: золото бородача из Днепра

Реклама

Теперь у Украины – уже 23 золота на Паралимпиаде в Токио. В общем медальном зачете наша страна остается на пятом месте. Первые четыре строчки – у Китая, Великобритании, ПКР и США.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
85
51
46
182
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
37
32
39
108
3
flag ПКР ПКРRPC
34
29
43
106
4
flag США СШАUS
32
33
24
89
5
flag Украина УкраинаUA
23
44
26
93
6
flag Нидерланды НидерландыNL
22
15
16
53
7
flag Бразилия БразилияBR
20
14
25
59
8
flag Австралия АвстралияAU
18
27
27
72
9
flag Италия ИталияIT
13
27
25
65
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
12
1
4
17
Все медали Паралимпиады
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтер
6
12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Пятница, 10 сентября
19:30
Смотри на:
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять