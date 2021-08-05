Украина снова поднимается: медальный зачет Олимпиады после серебра Терлюги

На счету Украины теперь одна золотая медаль Жана Беленюка, три серебряных награды, и девять – бронзовых.
Отметим, что по общему количеству медалей Украина занимает 16-е место, но лишь одно золото не позволяет нашей стране подняться выше 36-го места. По сравнению со вчерашним днем, Украина поднялась на одну строчку.
Впрочем, у нас есть еще одна гарантированная медаль – боксер Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады и будет бороться за золото!
Медальный зачет Олимпиады-2020
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.
Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на "Сегодня":