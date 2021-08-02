Украина снова падает: медальный зачет Олимпиады-2020 после 2 августа

После 11 дня Олимпийских игр в Токио Украина занимает 60-е место в общем медальном зачете Игр, хотя вчерашний день завершила на 56-м месте. Лидировать в рейтинге продолжает Китай

Медальный зачет Олимпиады в Токио на 2 августа / Фото: Reuters

Сегодня украинцам не удалось завоевать награды в Токио, поэтому Украина в медальном зачете потеряла четыре позиции.

Тем не менее, впереди у нас есть гарантированная награда боксера Александра Хижняка, а еще завтра за бронзу будет бороться Алла Черкасова.

Медальный зачет Олимпиады-2020 после 2 августа