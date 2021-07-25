Украина потеряла второго боксера на Олимпиаде-2020

Сборная Украины по боксу теряет еще одного представителя. Ярослав Харциз, выступающий в весовой категории до 63 кг, проиграл в 1/16 финала представителю Азербайджана Джавиду Челебиеву

Ярослав Харциз покидает Олимпиаду-2020 / Фото: Reuters

Нашему 24-летнему боксеру не повезло со жребием, ведь уже в стартовом поединке на Олимпиаде ему пришлось драться против чемпиона мира-2013.

Ярослав пытался продемонстрировать свои лучшие качества, но мастерство более опытного оппонента оказалось выше – все судьи отдали победу Челебиеву. Харциз не выиграл ни одного раунда на записках судей.

Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.