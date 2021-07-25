Украина – на 31-м месте: Медальный зачет Олимпиады после 25 июля

31-ю строчку в медальном зачете Игр-2020 Украина делит с командами Германии, Казахстана и Турции. А лидирует Китай, у которого 11 наград – 6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые.
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Медальный зачет Олимпийских игр в Токио
Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.
Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.
Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.