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Олимпиада 2020 в Токио

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Украина – на 31-м месте: Медальный зачет Олимпиады после 25 июля

Олег Люлька Олег Люлька
25 июля, 19:10
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По итогам двух соревновательных дней у сборной Украины на летних Играх-2020 в Токио две награды – вслед за дзюдоисткой Дарьей Белодед "бронзу" взял шпажист Игорь Рейзлин
Игорь Рейзлин и Дарья Белодед
Игорь Рейзлин и Дарья Белодед / Фото: Reuters

31-ю строчку в медальном зачете Игр-2020 Украина делит с командами Германии, Казахстана и Турции. А лидирует Китай, у которого 11 наград – 6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые.

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Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин
Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

Бронзовая медалистка Токио-2020 Дарья Белодед
Бронзовая медалистка Токио-2020 Дарья Белодед / Фото: Reuters

Медальный зачет Олимпийских игр в Токио

МестоСтранаGold MedalSilver MedalBronze MedalВсего
1Flag of the People's Republic of China.svg Китай61411
2Flag of Japan.svg Япония5106
3Flag of the United States.svg США42410
4Flag of South Korea.svg Южная Корея2035
5Russian Olympic Committee flag.svg ОКР1427
6Flag of Italy.svg Италия1135
7Flag of Australia.svg Австралия1113
7Flag of France.svg Франция1113
9Flag of Hungary.svg Венгрия1102
9Flag of Tunisia.svg Тунис1102
11Flag of Austria.svg Австрия1001
11Flag of Iran.svg Иран1001
11Flag of Kosovo.svg Косово1001
11Flag of Thailand.svg Таиланд1001
11Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан1001
11Flag of Ecuador.svg Эквадор1001
17Flag of the Netherlands.svg Нидерланды0202
18Flag of Brazil.svg Бразилия0112
18Flag of the United Kingdom.svg Великобритания0112
18Flag of Indonesia.svg Индонезия0112
18Flag of Canada.svg Канада0112
18Flag of Serbia.svg Сербия0112
18Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Тайвань0112
24Flag of Belgium (civil).svg Бельгия0101
24Flag of Bulgaria.svg Болгария0101
24Flag of Georgia.svg Грузия0101
24Flag of India.svg Индия0101
24Flag of Spain.svg Испания0101
24Flag of Colombia.svg Колумбия0101
24Flag of Romania.svg Румыния0101
31Flag of Germany.svg Германия0022
31Flag of Kazakhstan.svg Казахстан0022
31Flag of Turkey.svg Турция0022
31Flag of Ukraine.svg Украина0022
35Flag of Israel.svg Израиль0011
35Flag of Mexico.svg Мексика0011
35Flag of Mongolia.svg Монголия0011
35Flag of Slovenia.svg Словения0011
35Flag of Switzerland.svg Швейцария0011
35Flag of Estonia.svg Эстония0011
Всего29293795

Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

В тренде

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай (Китайская Народная Республика) Китай (Китайская Народная Республика)CN
4
1
3
8
2
flag Япония ЯпонияJP
3
1
0
4
3
flag США СШАUS
2
2
4
8
4
flag Венгрия ВенгрияHU
1
0
0
1
5
flag XK
1
0
0
1
6
flag Таиланд ТаиландTH
1
0
0
1
7
flag Иран ИранIR
1
0
0
1
8
flag Эквадор ЭквадорEC
1
0
0
1
9
flag Республика Корея Республика КореяKR
1
0
2
3
10
flag Тунис ТунисTN
1
1
0
2
Медальный зачет
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1
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2
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6
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7
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Эррол Спенс Эррол Спенс
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