Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

У Беленюка проблема, которая может помешать ему взять "золото" Олимпиады

Олег Люлька Олег Люлька
3 августа, 15:28
Копировать ссылку
У двукратного чемпиона мира нелады со здоровьем перед поединком за золотую медаль Игр в Токио, который состоится в среду. Но украинец настраивается на победу
Жан Беленюк на Играх в Токио
Жан Беленюк на Играх в Токио / Фото: Reuters

В среду, 4 августа, Жан Беленюк может принести Украине олимпийское "золото" в греко-римской борьбе. Соперником спортсмена-депутата в финале весовой категории до 87 кг будет серебряный призер ЧМ-2019 венгр Виктор Лоринц.

Однако бороться в финале Беленюку предстоит не только с венгром, но и с собственной травмой, подробности которой, впрочем, Жан пока не хочет раскрывать. Однако ранее, в полуфинальной схватке, он схватился за плечо.

"Очень трудный путь. Я вам скажу, что это касается не только борьбы в Токио, но и подготовки. Есть некоторые нюансы, которые постигли нас в процессе. Беспокоит ли плечо? Я уже потом расскажу, что было. Не хочу в процессе соревнований освещать эту информацию. Хорошо, что я на данный момент здесь есть", – заявил Беленюк в комментарии UA:Перший

Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото: Reuters

Читайте также: Какое образование помогло Беленюку выйти в финал Олимпиады: Жан все объяснил

Напомним, Беленюк уже боролся в финале Олимпийских игр – в Рио-2016 его засудили в поединке с россиянином Давитом Чакветадзе, и украинец тогда остался с "серебром".

Сейчас Жан рассчитывает добавить к нему олимпийское "золото".

"С венгром Виктором Лоринцем мы встречались раз десять и я ни разу не проиграл. Надеюсь, так будет и в среду", – говорит Беленюк

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
20
16
68
2
flag США СШАUS
22
27
19
68
3
flag Япония ЯпонияJP
19
6
11
36
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
13
16
13
42
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
14
30
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
8
24
9
flag Нидерланды НидерландыNL
6
7
7
20
10
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять