Три полуфинала в гребле: украинцы ударно выступили 6 августа на Олимпиаде

Бронзовая призерка в каноэ-одиночке Людмила Лузан после вчерашнего триумфа сегодня в паре с Анастасией Четвериковой выиграла предварительный заезд и сразу пробились в полуфинал.
Павел Алтухов и Юрий Вандюк в соревнованиях на каноэ-одиночках так же пробились в полуфинал, но для этого им пришлось еще соревноваться в четвертьфинальных заездах.
Оба украинца пришли к финишу в квалификационных гонках четвертыми, а затем в четвертьфинале продемонстрировали вторые результаты в своих заездах.
А затем путевку в полуфинал завоевала женская четверка на байдарках, где нашу страну представляют Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова, Мария Повх.
Украинки стали третьими в четвертьфинальном заплыве, отстав от победителя на 1.414 секунды, и вышли в полуфинал.
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.
А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.