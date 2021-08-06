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Олимпиада 2020 в Токио

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Три полуфинала в гребле: украинцы ударно выступили 6 августа на Олимпиаде

Александр Трикиша Александр Трикиша
6 августа, 08:57
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6 августа стало успешным днем для украинских гребцов на Олимпийских играх в Токио. Все представители Украины, выступающие в гребле, пробились в полуфиналы
Людмила Лузан уже брала бронзу в одиночных соревнованиях
Людмила Лузан уже брала бронзу в одиночных соревнованиях / Фото: Reuters

Бронзовая призерка в каноэ-одиночке Людмила Лузан после вчерашнего триумфа сегодня в паре с Анастасией Четвериковой выиграла предварительный заезд и сразу пробились в полуфинал.

Павел Алтухов и Юрий Вандюк в соревнованиях на каноэ-одиночках так же пробились в полуфинал, но для этого им пришлось еще соревноваться в четвертьфинальных заездах.

Оба украинца пришли к финишу в квалификационных гонках четвертыми, а затем в четвертьфинале продемонстрировали вторые результаты в своих заездах.

А затем путевку в полуфинал завоевала женская четверка на байдарках, где нашу страну представляют Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова, Мария Повх.

Украинки стали третьими в четвертьфинальном заплыве, отстав от победителя на 1.414 секунды, и вышли в полуфинал.

В тренде

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

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