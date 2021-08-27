Третий день Паралимпиады-2020: все медали украинских спортсменов 27 августа

Пятница стала рекордной для сборной Украины по количеству завоеванных медалей с начала Паралимпийских игр в Токио. Наши атлеты завоевали 13 наград

Золотая медалистка Паралимпийских игр-2020 в Токио Анастасия Стеценко / Фото: Reuters

В пятницу, 27 августа, на Паралимпиаде-2020 в Токио сборная Украины завоевала 13 медалей. Из них 2 золотые, 7 серебряных и 4 бронзовые. Отличный результат наших паралимпийцев!

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ВСЕ МЕДАЛИСТЫ СБОРНОЙ УКРАИНЫ 27 АВГУСТА

Золото (2)

Марьяна Шевчук (женщины, пауэрлифтинг, до 55 кг)

(женщины, пауэрлифтинг, до 55 кг) Анна Стеценко (женщины, плавание, 400 м вольный стиль в классе – S13)

Серебро (7)

Владислав Билый (мужчины, легкая атлетика, метание копья – F38)

(мужчины, легкая атлетика, метание копья – F38) Сергей Клипперт (мужчины, плавание 100 м на спине – S12)

(мужчины, плавание 100 м на спине – S12) Андрей Трусов (мужчины, плавание 200 м комплексный стиль SM7)

(мужчины, плавание 200 м комплексный стиль SM7) Кирилл Гаращенко (мужчины, плавание 400 м вольный стиль – S13)

(мужчины, плавание 400 м вольный стиль – S13) Екатерина Денисенко (женщины, плавание на спине – S8)

(женщины, плавание на спине – S8) Евгения Бреус, Елена Федота, Наталья Мандрык, Наталья Морквыч (женщины, командное фехтование на колясках)

(женщины, командное фехтование на колясках) Анастасия Москаленко (женщины, легкая атлетика, метание булавы)

Бронза (4)

Юлия Павленко (женщины, легкая атлетика, прыжки в длину Т11)

(женщины, легкая атлетика, прыжки в длину Т11) Егор Дементьев (мужчины, велотрек, 4000 м гонка преследования C5)

(мужчины, велотрек, 4000 м гонка преследования C5) Юлия Иваницкая (женщины, дзюдо до 48 кг)

(женщины, дзюдо до 48 кг) Наталия Николайчик (женщины, дзюдо до 52 кг)

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Марьяна Шевчук / Фото: Getty Images

Марьяна Шевчук завоевала второе золото для Украины на Паралимпийских играх в Токио. Украинка выступала в соревнованиях по пауэрлифтингу среди женщин, в категории весом до 55 кг.

Анна Стеценко золотая медалистка Паралимпиады-2020 / Фото: Reuters

Для Анны Стеценко это четвертая награда высшей пробы на Паралимпиадах, в Рио-2016 она стала трехкратной паралимпийской чемпионкой.

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