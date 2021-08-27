Третий день Паралимпиады-2020: все медали украинских спортсменов 27 августа

В пятницу, 27 августа, на Паралимпиаде-2020 в Токио сборная Украины завоевала 13 медалей. Из них 2 золотые, 7 серебряных и 4 бронзовые. Отличный результат наших паралимпийцев!
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ВСЕ МЕДАЛИСТЫ СБОРНОЙ УКРАИНЫ 27 АВГУСТА
Золото (2)
- Марьяна Шевчук (женщины, пауэрлифтинг, до 55 кг)
- Анна Стеценко (женщины, плавание, 400 м вольный стиль в классе – S13)
Серебро (7)
- Владислав Билый (мужчины, легкая атлетика, метание копья – F38)
- Сергей Клипперт (мужчины, плавание 100 м на спине – S12)
- Андрей Трусов (мужчины, плавание 200 м комплексный стиль SM7)
- Кирилл Гаращенко (мужчины, плавание 400 м вольный стиль – S13)
- Екатерина Денисенко (женщины, плавание на спине – S8)
- Евгения Бреус, Елена Федота, Наталья Мандрык, Наталья Морквыч (женщины, командное фехтование на колясках)
- Анастасия Москаленко (женщины, легкая атлетика, метание булавы)
Бронза (4)
- Юлия Павленко (женщины, легкая атлетика, прыжки в длину Т11)
- Егор Дементьев (мужчины, велотрек, 4000 м гонка преследования C5)
- Юлия Иваницкая (женщины, дзюдо до 48 кг)
- Наталия Николайчик (женщины, дзюдо до 52 кг)
Марьяна Шевчук завоевала второе золото для Украины на Паралимпийских играх в Токио. Украинка выступала в соревнованиях по пауэрлифтингу среди женщин, в категории весом до 55 кг.
Для Анны Стеценко это четвертая награда высшей пробы на Паралимпиадах, в Рио-2016 она стала трехкратной паралимпийской чемпионкой.
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