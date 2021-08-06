Теперь болеем за Китай! Медаль украинской чемпионки в Токио зависит от ее соперницы

Титулованная украинка Оксана Ливач не смогла преодолеть 1/4 финала Олимпийских игр-2020 в женской борьбе в категории до 50 кг, но шанс на медаль еще остается

Оксана Ливач проиграла Сунь Янань / Фото: Reuters

Сегодня все наши надежды в борьбе были связаны с 24-летней Ливач, которая является чемпионкой Европы-2019, а также призером чемпионата мира и Европейских игр. Однако на Играх в Токио Оксана оступилась уже на стадии четвертьфинала. Ранее Коляденко выиграла бронзовую схватку на Олимпиаде.

24-летняя украинка начала свое выступление в Японии более, чем уверенно, – с досрочной победы над нигерийской спортсменкой Адият Идрис 10:0.

А в четвертьфинале Ливач проиграла бронзовой призерке Олимпиады-2016 в Рио, китаянке Сунь Янань. Украинка вела 1:0, но в концовке первого периода пропустила атаку, в которой китаянка заработала 4 балла. Во втором периоде Оксана рисковала, шла вперед, но проиграла 3:7.

В тренде Медальный зачет Олимпиады в Токио после 5 августа

Оксана Ливач еще может получить шанс на бронзу Токио-2020, если сегодня днем китаянка в полуфинальном поединке победит американку Сару Хильдебрандт.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

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