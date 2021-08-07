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"Такой тупой бокс нельзя показывать": скандальный боксер отреагировал на поражение Хижняка

Александр Трикиша Александр Трикиша
7 августа, 12:49
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Скандальный украинец Иван Редкач прокомментировал сенсационное поражение соотечественника Александра Хижняка в финале Олимпийских игр в Токио
Иван Редкач поддержал Александра Хижняка
Иван Редкач поддержал Александра Хижняка / Фото: Reuters, Instagram

Хижняк доминировал на ринге на протяжении двух раундов, но в последнем, третьем раунде, пропустил удар в голову и был нокаутирован. Видео нокаута Хижняка есть на нашем сайте.

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"У меня нет слов. Саша, такой тупой и глупый бокс нельзя было показывать, бей-беги, ты уже был почти олимпийским чемпионом, зачем тебе было идти вперед!

Восстанавливайся, набирайся сил, меняй тренера и возьмешь реванш в профи, уверен в этом! Там другие перчатки и больно бьют, будь готов!" – написал Редкач в Instagram.

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А ниже Редкач опубликовал стих:

  • Тело ломит, в голове все туманом,
  • Все нормально, не стоит болтни,
  • Что волнуешься якобы мною,
  • За меня что болеешь внутри.
  • Я давно уже понял одно:
  • В этом мире ты сам за себя,
  • Эта жизнь не та, как в кино,
  • Относиться не будет любя.
  • Будет бить-ты удары держи!
  • Несмотря ни на что не сдавайся!
  • Ты сильнее станешь внутри.
  • Постепенно на верх поднимайся!

Напомним, боксер Редкач известен тем, что укусил за плечо своего соперника Дэнни Гарсию, сцепился с Ломаченко в церкви и требует изгнать из Украины "тренера-сепаратиста" Усика.

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