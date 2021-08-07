"Такой тупой бокс нельзя показывать": скандальный боксер отреагировал на поражение Хижняка

Хижняк доминировал на ринге на протяжении двух раундов, но в последнем, третьем раунде, пропустил удар в голову и был нокаутирован. Видео нокаута Хижняка есть на нашем сайте.
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"У меня нет слов. Саша, такой тупой и глупый бокс нельзя было показывать, бей-беги, ты уже был почти олимпийским чемпионом, зачем тебе было идти вперед!
Восстанавливайся, набирайся сил, меняй тренера и возьмешь реванш в профи, уверен в этом! Там другие перчатки и больно бьют, будь готов!" – написал Редкач в Instagram.
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А ниже Редкач опубликовал стих:
- Тело ломит, в голове все туманом,
- Все нормально, не стоит болтни,
- Что волнуешься якобы мною,
- За меня что болеешь внутри.
- Я давно уже понял одно:
- В этом мире ты сам за себя,
- Эта жизнь не та, как в кино,
- Относиться не будет любя.
- Будет бить-ты удары держи!
- Несмотря ни на что не сдавайся!
- Ты сильнее станешь внутри.
- Постепенно на верх поднимайся!
Напомним, боксер Редкач известен тем, что укусил за плечо своего соперника Дэнни Гарсию, сцепился с Ломаченко в церкви и требует изгнать из Украины "тренера-сепаратиста" Усика.