Свитолина выиграла первый матч на Олимпиаде под фамилией Монфис

Поединок продлился более трех часов и завершился победой украинки со счетом 6:3, 5:7, 6:4. В следующем раунде Свитолина-Монфис сыграет с победительницей матча Ярослава Шведова (Казахстан) – Айла Томлянович (Австралия), которые сыграют сегодня позже.
Напомним, что другая украинка Даяна Ястремская, выступающая в одиночном турнире на Олимпиаде-2020, завершила выступление в Токио в субботу. А вот сестры Киченок пробились в следующий раунд благодаря героической победе над дуэтом из Индии в парном турнире.
Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.
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