Свитолина выиграла первый матч на Олимпиаде под фамилией Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на Олимпиаде-2020. В первом круге украинка, выступавшая под фамилией Монфис, одержала тяжелую победу над немкой Лаурой Зигемунд

Элина Свитолина стартовала в Токио с победы / Фото: Reuters

Поединок продлился более трех часов и завершился победой украинки со счетом 6:3, 5:7, 6:4. В следующем раунде Свитолина-Монфис сыграет с победительницей матча Ярослава Шведова (Казахстан) – Айла Томлянович (Австралия), которые сыграют сегодня позже.

Напомним, что другая украинка Даяна Ястремская, выступающая в одиночном турнире на Олимпиаде-2020, завершила выступление в Токио в субботу. А вот сестры Киченок пробились в следующий раунд благодаря героической победе над дуэтом из Индии в парном турнире.

Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

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