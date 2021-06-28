28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Свитолина собирается отдать свое место на Олимпийских играх

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
28 июня, 13:04
Копировать ссылку
Прима украинского тенниса точно выступит в Токио в одиночном разряде, а в парном турнире, вероятно, выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская
Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото: Reuters

Меньше месяца остается до старта летних Олимпийских игр в Японии. Сборная Украины завершает комплектацию команды, в том числе и в теннисе. Пока что наши решают, кто и в каком разряде выступит. Своими мыслями поделилась и Элина Свитолина – пятая ракетка планеты.

Как мы сообщали, из-за обвинений в употреблении допинга Ястремская не выступит на Уимблдоне, но собирается на Олимпиаду-2020.

Слова 26-летней уроженки Одессы приводит сайт "Большой теннис Украины":

"Я собираюсь играть на Олимпиаде, но еще не знаю, в каких разрядах. Я хочу выступить очень хорошо. Сейчас много отказов от участия: в теннисном мире мнения расходятся по поводу того, насколько Олимпиада ценится. В этом году у нас очень сжатое расписание. Американская серия будет длинной, поэтому многие игроки отказываются от Игр.

Я точно сыграю в одиночном разряде, а дальше будем обсуждать с капитаном сборной, какие комбинации будут лучше в паре [микст или женский дуэт]. Я знаю, что сейчас Даяна Ястремская собирается на Олимпиаду. Я хотела уступить место в паре Марте Костюк с Даяной, так как видела, что они очень здорово играли вместе в Эстонии [на Кубке Билли Джин Кинг]. Так что будем это все обсуждать".

Читайте также: Свитолина и Костюк узнали соперниц на Уимблдоне, Цуренко пробилась в основную сетку.

Вспомним, что говорила об Олимпиаде Леся Цуренко:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

11 800 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Пятница, 2 июля
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять