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Свитолина против Рыбакиной на Олимпиаде: где и когда смотреть битву за "бронзу"

Елена Павлова Елена Павлова
31 июля, 08:43
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в субботу, 31 июля, сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана в матче за бронзу Олимпийских игр в Токио-2020
Элина Свитолина стартовала в Токио с победы
Элина Свитолина стартовала в Токио с победы / Фото: Reuters

Поединок шестой ракетки мира Свитолиной и №20 WTA Рыбакиной в столице Японии начнется не ранее 10:30 по Киеву. Украина еще ни разу не брала медали Олимпиады в теннисе! Напомним, что в полуфинале Свитолина проиграла 22-летней Маркете Вондроушовой из Чехии – 3:6, 1:6.

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Бронзовую битву Свитолиной на Олимпиаде 31 июля можно будет увидеть на канале "UA:Перший", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. А также на каналах Eurosport.

Элина Свитолина и Маркета Вондроушова
Элина Свитолина и Маркета Вондроушова / Фото: Reuters

Рыбакина в полуфинале проиграла швейцарке Белинде Бенчич (№12 WTA) – 6:7, 6:4, 3:6. В личных встречах Элины и Елены счет пока равный – 1:1.


Фото ITF

В тренде

Напомним, что теннисисты в Токио массового жаловались на ужасные погодные условия в Токио. Свитолина признавалась, что из-за жары и сумасшедшей влажности на корте невозможно было дышать.

Элина Свитолина в полуфинале Олимпиады
Элина Свитолина в полуфинале Олимпиады / Фото: Reuters

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
19
11
11
41
2
flag Япония ЯпонияJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралия АвстралияAU
10
3
13
26
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
8
9
9
26
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нидерланды НидерландыNL
3
7
5
15
9
flag Франция ФранцияFR
3
5
6
14
10
flag Германия ГерманияDE
3
4
9
16
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