Стыдно за такую зарплату! Тренер, которого не взяли на Олимпиаду, назвал шокирующую цифру

Наставник украинской легкоатлетки Марины Килипко, которая заняла в Токио-2020 пятое место в прыжках с шестом, получает за работу со спортсменкой 4000 гривен

Марина Килипко с тренером Виктором Шевцовым / Фото: Instagram

На Олимпиаде-2020 вспыхнул скандал. Украинская легкоатлетка Марина Килипко заняла пятое место в финале прыжков с шестом и после соревнований не сдержала эмоций. Килипко обвинила руководство федерации в том, что ее тренера не взяли в Токио-2020.

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Марину тренирует Виктор Шевцов, который в интервью "Главкому" рассказал, сколько ему платят за воспитание участницы Олимпийских игр.

По словам Шевцова, в "Школе высшего спортивного мастерства", где тренируется Килипко, он работает на пол ставки. И получает 4 тысячи гривен.

Марина Килипко со своим тренером Виктором Шевцовым / Фото: Инстаграм

"Почему здесь нет моего личного тренера, я не услышала ответа ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Судя по чемпионату Украины, было видно, что я готова к Олимпиаде. Меня кормили завтраками, решение примем потом. По сегодняшний день я не услышала почему нет моего тренера", – говорила в Токио Марина.