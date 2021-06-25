Следите за этим парнем в Токио! Украинский боксер готовит к Олимпиаде американского фехтовальщика

Призер Лондона-2012 Тарас Шелестюк стал тренером по силовой подготовке Ника Иткина, который собирается побороться за олимпийское "золото" в Японии

Иткин и Шелестюк после тренировки / Фото: Instagram

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Тарас Шелестюк занялся тренерством накануне Игр-2020 в Токио. Украинец готовит к Олимпиаде американского фехтовальщика Ника Иткина.

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"Следите за этим парнем на Олимпийских играх в Токио. Очень талантливый спортсмен, который упорно и умно тренируется. Я рад быть его тренером по силовой подготовке", – подписал совместное фото в Instagram Шелестюк.

21-летний Ник – сын известного украинского тренера Михаила Иткина. Он родился в США, а фехтованием занялся в семь лет. Мечта Ника – победа на Олимпийских игр. Ради подготовки к Токио-2020 спортсмен даже взял академотпуск в университете, где изучает бизнес и политологию.

Пока что самое большое достижение Иткина в карьере – победа на Панамериканском чемпионате и комплект наград на Кубке мира.