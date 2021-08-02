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Скандальный жест на Олимпиаде: американка в страшной маске попала под расследование

Олег Люлька Олег Люлька
2 августа, 11:26
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На церемонии награждения Рейвен Сондерс, занявшая второе место в соревновании толкательниц ядра, скрестила руки и подняла их над головой
Толкательница ядра Рейвен Сондерс
Толкательница ядра Рейвен Сондерс / Фото: Reuters

Международный олимпийский комитет расследует жест американской толкательницы ядра Рейвен Сондерс на церемонии награждения.

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На вопрос, что означают скрещенные руки над головой, сама американка, добывшая "серебро", объяснила: "Это перекресток, где встречаются все угнетенные".

Позже Сондерс рассказала NBC, что это была демонстрация поддержки "ЛГБТ-сообщества, движения чернокожих людей и людей, которые имеют проблемы с психическим здоровьем".

"Я вижу вас, я здесь для вас, и я всегда с вами", – написала спортсменка на странице в Instagram

Отметим, что на Олимпиаде в Токио Рейвен Сондерс выступала в устрашающих масках.

Напомним, в прошлом месяце МОК изменил правила, предоставив участникам большую свободу выражения взглядов за пределами олимпийских зон. Тем не менее олимпийцы по-прежнему не могут делать политических заявлений во время соревнований или находясь на подиуме.

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