Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Шева впервые в году заговорил в Twitter на украинском

Олег Люлька Олег Люлька
23 июля, 16:47
Копировать ссылку
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко на государственном языке пожелал удачи нашим спортсменам на летней Олимпиаде в Токио
Андрей Шевченко и его твит
Андрей Шевченко и его твит / Фото: Reuters, Twitter

"У день відкриття 32-их літніх Олімпійських їгор бажаю успіху усім українським атлетам, які захищають честь нашої країни у Токіо. Вперед до перемог", – написал сегодня Андрей Шевченко в Twitter.

Этот твит стал первым на украинском языке от Андрея Шевченко в нынешнем году. До этого были четыре твита на итальянском и 18 – на английском.

Читайте также: Россия вырезала Украину на церемонии открытия Олимпиады. А у нас на ТВ россиян показали

В частности, на английском Шева писал сообщения, связанные с выступлениями сборной Украины на Евро-2020.

А тут перешел на украинский.

Не исключено, подействовала критика в адрес футбольной сборной Украины во время чемпионата Европы. Например, тогда писательница Лариса Ницой упрекнула форварда Артема Довбика за то, что после победного матча со Швецией он дал комментарий на русском: "Опять московит? Ну откуда берутся эти марсиане?"

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Отметим, что предыдущие твиты Андрея Шевченко на украинском, сделанные в 2020-м, касались возмущения тренера по поводу создания Суперлиги Европы и его поздравлений соотечественникам по случаю Дня независимости Украины.

Добавим, что на Олимпиаде в Токио Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк, фехтовальщица Ольга Харлан.

При этом Дарья Белодед поборется за "золото" Игр уже в субботу, 24 июля.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять