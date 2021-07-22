Сборная Гвинеи снялась с Олимпиады: две причины

По официальной версии, правительство африканской страны не хотело подвергать своих спортсменов угрозе из-за коронавируса. По неофициальной, не нашлось денег на поездку

Сборная Гвинеи пропускает Игры / Фото: Getty Images

Министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу заявил, что олимпийская сборная этой африканской страны отказалась от участия в Играх-2020 в Токио из-за ситуации с коронавирусом.

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Слова чиновника, адресованные президенту Олимпийского комитета Гвинеи, приводит агентство AFP.

"В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в Олимпийских играх в Токио", – говорит Соу

Вместе с тем источник агентства, близкий к правительству Гвинеи, считает, что на самом деле решение Гвинеи связано с недостатком средств для покрытия расходов команды на поездку в Японию.

Ранее мы писали, что Япония понесет огромные убытки из-за решения проводить летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без туристов и зрителей на трибунах. Согласно исследованию университета Кансай, Страна восходящего солнца лишится 21,8 млрд долларов.

Олимпиада-2020: где, когда и во сколько смотреть церемонию открытия

Напомним, открытие Игр в Токио состоится 23 июля. Флаг Украины на церемонии понесут олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.