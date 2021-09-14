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С российским флагом в Крыму: бывшая украинская спортсменка передала привет "хейтерам"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
14 сентября, 16:19
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Олимпийская чемпионка Токио по синхронному плаванию Марина Голядкина опубликовала провокационное фото. Спортсменка сфотографировалась с российским триколором в оккупированном Крыму
Марина Голядкина красуется с российским флагом в оккупированном Крыму
Марина Голядкина красуется с российским флагом в оккупированном Крыму / Фото: Instagram

Таким образом Голядкина передала привет своим хейтерам, под которыми, вероятно, имела ввиду бывших соотечественников. Позировала она на набережной в Ялте.

"Угадайте где отдыхаю. Привет хейтерам", – написала под фото спортсменка в Instagram.

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Голядкина родилась в Донецке и до 2015 года выступала за сборную Украины, а затем приняла российское гражданство.

На Олимпиаде-2020 в составе сборной РОК она завоевала золотую медаль. Днями ранее Голядкину и других олимпийских чемпионов чествовали в Кремле, где бывшая украинка встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня я счастлива, что могу стоять здесь, рядом с вами, Владимир Владимирович, и сказать громко, что я защитила честь великой страны! Для меня это большое счастье", – гордилась наградой спортсменка.

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