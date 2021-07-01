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СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Россиянам запретили медведей на Олимпиаде в Токио и придется перешить купальники

Елена Павлова Елена Павлова
1 июля, 15:43
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Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина пожаловалась, что сборной России по синхронному плаванию пришлось убрать из композиции название страны и изображение животного
Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко
Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко / Фото: Instagram

Сборная России по синхронному плаванию пожаловалась, что на летних Олимпийских играх в Токио-2020 не сможет выступать в купальниках с изображением медведя. Из-за подтасовок результатов московской антидопинговой лаборатории россияне наказаны ВАДА и не могут использовать свой гимн, герб, название страны и другую национальную символику.

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"Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями: пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников — на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили", – рассказала ТАСС пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина

Из-за санкций ВАДА на соревнованиях россияне, которых допустят на Олимпиаду, будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР). Гимном России на Олимпиадах будет классика украинца – фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее двух олимпийских чемпионов из России наказали за допинг.

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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
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Г
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Чехия
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Г
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Швеция
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7
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3
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3
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Франция
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2
Португалия
3
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