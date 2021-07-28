Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Расписание украинцев на Олимпиаде 28 июля: болеем за Свитолину, Ньябали и гимнастов

Елена Павлова Елена Павлова
28 июля, 02:40
Копировать ссылку
28 июля на Олимпиаде-2020 в Токио пройдет пятый полноценный соревновательный день и определятся первые чемпионы и призеры турнира
Петр Пахнюк, Анастасия Павлова и Кеджау Ньябали
Петр Пахнюк, Анастасия Павлова и Кеджау Ньябали / Фото: НОК Украины

В среду на Играх в Японии будут разыграны 23 комплекта медалей. Украинские олимпийцы будут претендовать на два. Ранее мы писали, что украинец расстроился из-за бронзового финала на Олимпиаде.

Читайте также: Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 28 июля

Украинцы на Олимпиаде 28 июля

5:01. Стрельба из лука. Мужчины, 1/32 финала. Алексей Гунбин – Тарундип Раи (Индия)
5:00. Теннис. Женщины, 1/4 финала. Элина Свитолина – Камила Джорджи (Италия)
5:00. Теннис. Женщины, пары – Надежда Киченок/Людмила Киченок – Вероника Кудерметова/Елена Веснина (ROC)

Надежда и Людмила Киченок
Надежда и Людмила Киченок / Фото: Reuters

5:30. Академическая гребля. Мужчины, двойка легкая. Полуфинал – Игорь Хмара/Станислав Ковалев
Не ранее 6:00. Дзюдо. Мужчины, до 90 кг, 1/16 финала – Кеджау Ньябали – Роберт Флорентино (Домиканская республика)

В тренде


6:50. Гребля-слалом. Женщины. Каноэ. 1-й заезд квалификации. Виктория Ус
9:00. Гребля-слалом. Женщины. Каноэ. 2-й заезд квалификации. Виктория Ус
11:57. Стрельба из лука. Женщины, 1/32 финала. Анастасия Павлова – Дженнифер Мучино-Фернандес (США)
13:15. Стрельба из лука. Женщины, 1/32 финала. Вероника Марченко – Ле Цзеин (Китайский Тайбэй)
13:15. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины – Илья Ковтун, Петр Пахнюк

Илья Ковтун/Фото basel2021.com
Илья Ковтун/Фото basel2021.com

Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Япония ЯпонияJP
10
3
5
18
2
flag США СШАUS
9
8
8
25
3
flag Китай КитайCN
9
5
7
21
4
flag ОКР ОКРROC
7
7
4
18
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
4
5
4
13
6
flag Республика Корея Республика КореяKR
3
2
5
10
7
flag Австралия АвстралияAU
3
1
5
9
8
flag Канада КанадаCA
2
3
3
8
9
flag Франция ФранцияFR
2
2
3
7
10
flag Германия ГерманияDE
2
0
3
5
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять