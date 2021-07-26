Расписание трансляций Олимпиады-2020 на ТВ 27 июля Поделиться Копировать ссылку

Во вторник, 27 июля, на Олимпиаде-2020 пройдут соревнования в 30 видах спорта, а первые старты начнутся уже в 3 часа ночи по Киеву. Украину в этот день представят 10 атлетов