Расписание трансляций Олимпиады-2020 на ТВ 27 июля

Где смотреть Олимпиаду-2020 27 июля / Фото: Reuters
Главные старты дня можно будет увидеть на ТВ и в интернете. В прямом эфире Олимпиаду-2020 покажут на канале "UA: Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Программа трансляций начнется с заплывов в академической гребле.
Читайте также: Расписание украинцев на Олимпиаде 27 июля
Список трансляций Олимпиады-2020 на ТВ:
- 03:00. Академическая гребля.
- 05:40. Пулевая стрельба.
- 06:15. Стрельба из лука.
- 07:25. Бокс.
- 08:00. Каноэ слалом. Каяки.
- 09:00. Маунтинбайк. Кросс-кантри.
- 11:00. Бокс.
- 13:00. Плавание.
- 15:30. Баскетбол.
Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.
Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.