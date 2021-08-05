Расписание Олимпиады-2020 на 5 августа

Олимпийские Игры в Токио / Фото: Reuters
В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 12 разных дисциплинах. Расписание 14-го дня Олимпиады-2020:
БАСКЕТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|07:15
|мужчины, 1/2 финала, #1
|14:00
|мужчины, 1/2 финала, #2
БЕЙСБОЛ
|Время
|Дисциплина
|13:00
|мужчины, 1/2 финала, #2
БОКС
|Время
|Дисциплина
|08:00
|женщины, легкий вес, 60 кг, 1/2 финала
|08:00
|мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, 1/2 финала
|08:00
|мужчины, 2-ой средний, 75 кг, 1/2 финала
|08:00
|мужчины, полулегкий вес, 57 кг, финал
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
|Время
|Дисциплина
|05:00
|мужчины, легчайший вес, 57 кг, утешительные поединки
|05:15
|женщины, легкий вес, 57 кг, утешительные поединки
|05:30
|мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, утешительные поединки
|05:45
|мужчины, средний вес, 74 кг, 1/8 финала
|06:00
|женщины, легчайший вес, 53 кг, 1/8 финала
|06:15
|мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, 1/8 финала
|06:30
|мужчины, средний вес, 74 кг, 1/4 финала
|06:45
|женщины, легчайший вес, 53 кг, 1/4 финала
|07:00
|мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, 1/4 финала
|12:15
|мужчины, средний вес, 74 кг, 1/2 финала
|12:35
|мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, 1/2 финала
|12:55
|женщины, легчайший вес, 53 кг, 1/2 финала
|13:15
|мужчины, легчайший вес, 57 кг, схватки за 3-е место
|13:35
|мужчины, легчайший вес, 57 кг, финал
|13:55
|мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, схватки за 3-е место
|14:15
|мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, финал
|14:55
|женщины, легкий вес, 57 кг, матчи за 3-е место
|15:15
|женщины, легкий вес, 57 кг, финал
ВЕЛОСПОРТ
|Время
|Дисциплина
|09:30
|мужчины, трек, омниум, скрэтч
|09:48
|мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/8 финала
|10:06
|женщины, трек, кейрин, 1/4 финала
|10:21
|мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/8 финала, утешительные заезды
|10:27
|мужчины, трек, омниум, гонка на время
|10:45
|мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/4 финала
|10:57
|женщины, трек, кейрин, 1/2 финала
|11:07
|мужчины, трек, омниум, гонка на выбывание
|11:37
|женщины, трек, кейрин, заезды за 7-12 места
|11:45
|женщины, трек, кейрин, финал
|11:55
|мужчины, трек, омниум, гонка по очкам (финал)
|12:27
|мужчины, трек, спринт индивидуальный, заезды за 5-8 места
ВОДНОЕ ПОЛО
|Время
|Дисциплина
|08:00
|женщины, классификация за 5-8 места
|09:30
|женщины, классификация за 5-8 места
|12:20
|женщины, 1/2 финала, #1
|13:50
|женщины, 1/2 финала, #2
ВОЛЕЙБОЛ
|Время
|Дисциплина
|07:00
|мужчины, 1/2 финала, #1
|15:00
|мужчины, 1/2 финала, #2
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины, 1/2 финала, #1
|03:00
|женщины, 1/2 финала, #2
|15:00
|мужчины, 1/2 финала, #1
|15:00
|мужчины, 1/2 финала, #2
ГАНДБОЛ
|Время
|Дисциплина
|11:00
|мужчины, 1/2 финала, #1
|15:00
|мужчины, 1/2 финала, #2
ГОЛЬФ
|Время
|Дисциплина
|01:30
|женщины, индивидуальное перв-во, раунд-II
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
|Время
|Дисциплина
|03:30
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 финала #1
|03:38
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 финала #2
|03:46
|женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, 1/2 финала #1
|03:54
|женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, 1/2 финала #2
|04:02
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/2 финала #1
|04:10
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/2 финала #2
|04:20
|мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, 1/2 финала #1
|04:30
|мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, 1/2 финала #2
|05:25
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, финал B
|05:35
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, финал A
|05:45
|женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, финал B
|05:55
|женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, финал A
|06:15
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, финал B
|06:25
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, финал A
|06:45
|мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, финал B
|06:55
|мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, финал A
КАРАТЭ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|женщины, ката, предварительный раунд
|05:00
|женщины, ката, основной раунд
|06:00
|мужчины, 67 кг, предварительный раунд
|11:00
|женщины, 55 кг, предварительный раунд
|13:00
|женщины, ката, поединки за 3-е место
|13:15
|женщины, ката, финал
|13:30
|мужчины, 67 кг, 1/2 финала
|13:45
|женщины, 55 кг, 1/2 финала
|14:00
|мужчины, 67 кг, финал
|14:15
|женщины, 55 кг, финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|03:00
|мужчины, десятиборье 110м, с/б
|03:10
|женщины, прыжки в высоту, квалификация A+B
|03:40
|женщины, семиборье, прыжки в длину
|03:50
|мужчины, десятиборье, метание диска (А)
|04:00
|женщины, 4х100 м эстафета, раунд I
|04:55
|мужчины, десятиборье, метание диска (B)
|05:00
|мужчины, тройной прыжок, финал
|05:05
|мужчины, толкание ядра, финал
|05:30
|мужчины, 4х100 м эстафета, раунд I
|05:55
|мужчины, 110 м с барьерами, финал
|06:30
|женщины, семиборье, метание копья (А)
|06:45
|мужчины, десятиборье, прыжки с шестом
|07:40
|женщины, семиборье, метание копья (B)
|10:30
|мужчины, 20 км ходьба, финал
|13:15
|мужчины, десятиборье, метание копья (А)
|13:20
|женщины, прыжки с шестом, финал
|13:25
|женщины, 4х400 м эстафета, раунд I
|14:00
|мужчины, 1500 м, полуфиналы
|14:20
|мужчины, десятиборье, метание копья (B)
|15:00
|мужчины, 400 м, финал
|15:20
|женщины, семиборье 800 м, финал
|15:40
|мужчины, десятиборье 1500 м, финал
ПЛАВАНИЕ
|Время
|Дисциплина
|00:30
|мужчины, 10 км, открытая вода, финал
ПРЫЖКИ В ВОДУ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|женщины, вышка 10 м, 1/2 финала
|09:00
|женщины, вышка 10 м, финал
СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ
|Время
|Дисциплина
|11:30
|мужчины, индивидуальное пер-во, финал (скорость, боулдеринг, сложность)
СКЕЙТБОРДИНГ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|мужчины, парк, квалификация
|05:00
|мужчины, парк, финал
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
|Время
|Дисциплина
|07:00
|женщины, индивидуальное перв-во, фехтование (классификация)
|07:00
|мужчины, индивидуальное перв-во, фехтование (классификация)
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|05:00
|женщины, командное перв-во, матч за 3-е место
|13:30
|женщины, командное перв-во, финал
ФУТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|11:00
|женщины, финал за 3-е место
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
|Время
|Дисциплина
|04:30
|мужчины, финал за 3-е место
|13:00
|мужчины, финал