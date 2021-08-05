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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание Олимпиады-2020 на 5 августа

Александр Трикиша Александр Трикиша
5 августа, 07:15
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В четверг, 5 августа, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 12 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву
Олимпийские Игры в Токио
Олимпийские Игры в Токио / Фото: Reuters

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 12 разных дисциплинах. Расписание 14-го дня Олимпиады-2020:

В тренде

БАСКЕТБОЛ

ВремяДисциплина
07:15мужчины, 1/2 финала, #1
14:00мужчины, 1/2 финала, #2

БЕЙСБОЛ

ВремяДисциплина
13:00мужчины, 1/2 финала, #2

БОКС

ВремяДисциплина
08:00женщины, легкий вес, 60 кг, 1/2 финала
08:00мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, 1/2 финала
08:00мужчины, 2-ой средний, 75 кг, 1/2 финала
08:00мужчины, полулегкий вес, 57 кг, финал

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

ВремяДисциплина
05:00мужчины, легчайший вес, 57 кг, утешительные поединки
05:15женщины, легкий вес, 57 кг, утешительные поединки
05:30мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, утешительные поединки
05:45мужчины, средний вес, 74 кг, 1/8 финала
06:00женщины, легчайший вес, 53 кг, 1/8 финала
06:15мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, 1/8 финала
06:30мужчины, средний вес, 74 кг, 1/4 финала
06:45женщины, легчайший вес, 53 кг, 1/4 финала
07:00мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, 1/4 финала
12:15мужчины, средний вес, 74 кг, 1/2 финала
12:35мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, 1/2 финала
12:55женщины, легчайший вес, 53 кг, 1/2 финала
13:15мужчины, легчайший вес, 57 кг, схватки за 3-е место
13:35мужчины, легчайший вес, 57 кг, финал
13:55мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, схватки за 3-е место
14:15мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, финал
14:55женщины, легкий вес, 57 кг, матчи за 3-е место
15:15женщины, легкий вес, 57 кг, финал

ВЕЛОСПОРТ

ВремяДисциплина
09:30мужчины, трек, омниум, скрэтч
09:48мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/8 финала
10:06женщины, трек, кейрин, 1/4 финала
10:21мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/8 финала, утешительные заезды
10:27мужчины, трек, омниум, гонка на время
10:45мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/4 финала
10:57женщины, трек, кейрин, 1/2 финала
11:07мужчины, трек, омниум, гонка на выбывание
11:37женщины, трек, кейрин, заезды за 7-12 места
11:45женщины, трек, кейрин, финал
11:55мужчины, трек, омниум, гонка по очкам (финал)
12:27мужчины, трек, спринт индивидуальный, заезды за 5-8 места

ВОДНОЕ ПОЛО

ВремяДисциплина
08:00женщины, классификация за 5-8 места
09:30женщины, классификация за 5-8 места
12:20женщины, 1/2 финала, #1
13:50женщины, 1/2 финала, #2

ВОЛЕЙБОЛ

ВремяДисциплина
07:00мужчины, 1/2 финала, #1
15:00мужчины, 1/2 финала, #2

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

ВремяДисциплина
03:00женщины, 1/2 финала, #1
03:00женщины, 1/2 финала, #2
15:00мужчины, 1/2 финала, #1
15:00мужчины, 1/2 финала, #2

ГАНДБОЛ

ВремяДисциплина
11:00мужчины, 1/2 финала, #1
15:00мужчины, 1/2 финала, #2

ГОЛЬФ

ВремяДисциплина
01:30женщины, индивидуальное перв-во, раунд-II

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

ВремяДисциплина
03:30мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 финала #1
03:38мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 финала #2
03:46женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, 1/2 финала #1
03:54женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, 1/2 финала #2
04:02женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/2 финала #1
04:10женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/2 финала #2
04:20мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, 1/2 финала #1
04:30мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, 1/2 финала #2
05:25мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, финал B
05:35мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, финал A
05:45женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, финал B
05:55женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, финал A
06:15женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, финал B
06:25женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, финал A
06:45мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, финал B
06:55мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, финал A

КАРАТЭ

ВремяДисциплина
04:00женщины, ката, предварительный раунд
05:00женщины, ката, основной раунд
06:00мужчины, 67 кг, предварительный раунд
11:00женщины, 55 кг, предварительный раунд
13:00женщины, ката, поединки за 3-е место
13:15женщины, ката, финал
13:30мужчины, 67 кг, 1/2 финала
13:45женщины, 55 кг, 1/2 финала
14:00мужчины, 67 кг, финал
14:15женщины, 55 кг, финал

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
03:00мужчины, десятиборье 110м, с/б
03:10женщины, прыжки в высоту, квалификация A+B
03:40женщины, семиборье, прыжки в длину
03:50мужчины, десятиборье, метание диска (А)
04:00женщины, 4х100 м эстафета, раунд I
04:55мужчины, десятиборье, метание диска (B)
05:00мужчины, тройной прыжок, финал
05:05мужчины, толкание ядра, финал
05:30мужчины, 4х100 м эстафета, раунд I
05:55мужчины, 110 м с барьерами, финал
06:30женщины, семиборье, метание копья (А)
06:45мужчины, десятиборье, прыжки с шестом
07:40женщины, семиборье, метание копья (B)
10:30мужчины, 20 км ходьба, финал
13:15мужчины, десятиборье, метание копья (А)
13:20женщины, прыжки с шестом, финал
13:25женщины, 4х400 м эстафета, раунд I
14:00мужчины, 1500 м, полуфиналы
14:20мужчины, десятиборье, метание копья (B)
15:00мужчины, 400 м, финал
15:20женщины, семиборье 800 м, финал
15:40мужчины, десятиборье 1500 м, финал

ПЛАВАНИЕ

ВремяДисциплина
00:30мужчины, 10 км, открытая вода, финал

ПРЫЖКИ В ВОДУ

ВремяДисциплина
04:00женщины, вышка 10 м, 1/2 финала
09:00женщины, вышка 10 м, финал

СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ

ВремяДисциплина
11:30мужчины, индивидуальное пер-во, финал (скорость, боулдеринг, сложность)

СКЕЙТБОРДИНГ

ВремяДисциплина
03:00мужчины, парк, квалификация
05:00мужчины, парк, финал

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

ВремяДисциплина
07:00женщины, индивидуальное перв-во, фехтование (классификация)
07:00мужчины, индивидуальное перв-во, фехтование (классификация)

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

ВремяДисциплина
05:00женщины, командное перв-во, матч за 3-е место
13:30женщины, командное перв-во, финал

ФУТБОЛ

ВремяДисциплина
11:00женщины, финал за 3-е место

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ВремяДисциплина
04:30мужчины, финал за 3-е место
13:00мужчины, финал

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
33
24
16
73
2
flag США СШАUS
27
34
24
85
3
flag Япония ЯпонияJP
21
8
14
43
4
flag Австралия АвстралияAU
17
4
18
39
5
flag ОКР ОКРROC
15
21
19
55
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
15
18
16
49
7
flag Германия ГерманияDE
9
9
16
34
8
flag Италия ИталияIT
7
10
16
33
9
flag Нидерланды НидерландыNL
7
8
9
24
10
flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
7
5
6
18
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