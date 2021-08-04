Расписание Олимпиады-2020 на 4 августа
Поделиться
Копировать ссылку
В среду, 4 августа, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 11 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву
Олимпийские кольца - главный символ Олимпиады / Фото: AFP
В среду, 4 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 11 разных дисциплинах. Расписание 13-го дня Олимпиады-2020:
В тренде
БАСКЕТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|женщины, 1/4 финала, #1
|07:40
|женщины, 1/4 финала, #2
|11:20
|женщины, 1/4 финала, #3
|15:00
|женщины, 1/4 финала, #4
БЕЙСБОЛ
|Время
|Дисциплина
|06:00
|мужчины, Утешительный, раунд-II
|13:00
|мужчины, 1/2 финала, #1
БОКС
|Время
|Дисциплина
|08:00
|женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/2 финала
|08:00
|женщины, полусредний вес, 69 кг, 1/2 финала
|08:00
|мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, 1/2 финала
|08:00
|мужчины, полутяжелый вес, 81 кг, финал
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
|Время
|Дисциплина
|05:15
|женщины, средний вес, 62 кг, утешительные поединки
|05:45
|мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/8 финала
|06:00
|женщины, легкий вес, 57 кг, 1/8 финала
|06:15
|мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/8 финала
|06:30
|мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/4 финала
|06:45
|женщины, легкий вес, 57 кг, 1/4 финала
|07:00
|мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/4 финала
|12:15
|мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/2 финала
|12:35
|мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/2 финала
|12:55
|женщины, легкий вес, 57 кг, 1/2 финала
|14:55
|женщины, средний вес, 62 кг, схватки за 3-е место
|15:15
|женщины, средний вес, 62 кг, финал
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
|Время
|Дисциплина
|05:00
|мужчины, полусредний вес, 67 кг, утешительные поединки
|05:30
|мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, утешительные поединки
|13:15
|мужчины, полусредний вес, 67 кг, схватки за 3-е место
|13:35
|мужчины, полусредний вес, 67 кг, финал
|13:55
|мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, схватки за 3-е место
|14:15
|мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, финал
ВЕЛОСПОРТ
|Время
|Дисциплина
|09:30
|мужчины, трек, спринт индивидуальный, квалификация
|10:10
|женщины, трек, кейрин, раунд I
|10:35
|мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/32 финала
|11:11
|женщины, трек, кейрин, Раунд I, утешительные заезды
|11:31
|мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/32 финала, утешительные заезды
|11:45
|мужчины, трек, командная гонка преследования, финалы
|12:13
|мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/16 финала
|12:47
|мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/16 финала, утешительные заезды
ВОДНОЕ ПОЛО
|Время
|Дисциплина
|08:00
|мужчины, 1/4 финала, #1
|09:30
|мужчины, 1/4 финала, #2
|12:20
|мужчины, 1/4 финала, #3
|13:50
|мужчины, 1/4 финала, #4
ВОЛЕЙБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины, 1/4 финала, #1
|07:00
|женщины, 1/4 финала, #2
|11:00
|женщины, 1/4 финала, #3
|15:30
|женщины, 1/4 финала, #4
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|мужчины, 1/4 финала, #1
|03:00
|мужчины, 1/4 финала, #2
|15:00
|мужчины, 1/4 финала, #3
|15:00
|мужчины, 1/4 финала, #4
ГАНДБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:30
|женщины, 1/4 финала, #1
|07:15
|женщины, 1/4 финала, #2
|11:00
|женщины, 1/4 финала, #3
|14:45
|женщины, 1/4 финала, #4
ГОЛЬФ
|Время
|Дисциплина
|01:30
|женщины, индивидуальное перв-во, Раунд-I
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
|Время
|Дисциплина
|03:30
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, Предварительные заезды
|03:54
|женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, Предварительные заезды
|04:12
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, Предварительные заезды
|04:47
|мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, Предварительные заезды
|06:00
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #1
|06:06
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #2
|06:12
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #3
|06:18
|женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, 1/4 финала #1
|06:24
|женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, 1/4 финала #2
|06:30
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/4 финала #1
|06:37
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/4 финала #2
|06:45
|мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, 1/4 финала #1
|06:53
|мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, 1/4 финала #2
КОННЫЙ СПОРТ
|Время
|Дисциплина
|13:00
|конкур, индивидуальное перв-во, финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|03:00
|мужчины, десятиборье 100 м
|03:05
|мужчины, метание копья, Квалификация A
|03:35
|женщины, семиборье 100 м с/б
|03:55
|мужчины, десятиборье, прыжки в длину
|04:35
|женщины, семиборье, прыжки в высоту
|04:35
|мужчины, метание копья, квалификация B
|05:00
|мужчины, 110 м с барьерами, полуфиналы
|05:30
|женщины, 400 м с барьерами, финал
|05:40
|мужчины, десятиборье, толкание ядра
|12:30
|мужчины, десятиборье, прыжки в высоту
|13:00
|женщины, 1500 м, полуфиналы
|13:05
|женщины, семиборье, толкание ядра
|13:30
|женщины, 400 м, полуфиналы
|14:00
|женщины, 3000 м стиплчейз, финал
|14:15
|мужчины, метание молота, финал
|14:30
|женщины, семиборье 200 м
|15:05
|мужчины, 800 м, финал
|15:30
|мужчины, десятиборье 400 м
|15:55
|мужчины, 200 м, финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
|Время
|Дисциплина
|08:30
|женщины, класс 470, финал
|09:00
|мужчины, класс 470, финал
ПЛАВАНИЕ
|Время
|Дисциплина
|00:30
|женщины, 10 км, открытая вода, финал
ПРЫЖКИ В ВОДУ
|Время
|Дисциплина
|09:00
|женщины, вышка 10 м, предварительный раунд
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
|Время
|Дисциплина
|13:30
|женщины, дуэты, финал
СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ
|Время
|Дисциплина
|11:00
|женщины, индивидуальное пер-во, квалификация (скорость, боулдеринг, сложность)
СКЕЙТБОРДИНГ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины, парк, квалификация
|05:00
|женщины, парк, финал
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|женщины, командное перв-во, 1/2 финала
|08:30
|мужчины, командное перв-во, 1/2 финала
|13:30
|мужчины, командное перв-во, 1/2 финала
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|07:50
|мужчины, +109 кг, группа В
|13:50
|мужчины, +109 кг, финал, группа А
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
|Время
|Дисциплина
|04:30
|женщины, 1/2 финала, #1
|13:00
|женщины, 1/2 финала, #2