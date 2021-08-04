Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Расписание Олимпиады-2020 на 4 августа

Александр Трикиша Александр Трикиша
4 августа, 06:00
Копировать ссылку
В среду, 4 августа, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 11 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву
Олимпийские кольца - главный символ Олимпиады
Олимпийские кольца - главный символ Олимпиады / Фото: AFP

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 11 разных дисциплинах. Расписание 13-го дня Олимпиады-2020:

В тренде

БАСКЕТБОЛ

ВремяДисциплина
04:00женщины, 1/4 финала, #1
07:40женщины, 1/4 финала, #2
11:20женщины, 1/4 финала, #3
15:00женщины, 1/4 финала, #4

БЕЙСБОЛ

ВремяДисциплина
06:00мужчины, Утешительный, раунд-II
13:00мужчины, 1/2 финала, #1

БОКС

ВремяДисциплина
08:00женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/2 финала
08:00женщины, полусредний вес, 69 кг, 1/2 финала
08:00мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, 1/2 финала
08:00мужчины, полутяжелый вес, 81 кг, финал

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

ВремяДисциплина
05:15женщины, средний вес, 62 кг, утешительные поединки
05:45мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/8 финала
06:00женщины, легкий вес, 57 кг, 1/8 финала
06:15мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/8 финала
06:30мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/4 финала
06:45женщины, легкий вес, 57 кг, 1/4 финала
07:00мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/4 финала
12:15мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/2 финала
12:35мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/2 финала
12:55женщины, легкий вес, 57 кг, 1/2 финала
14:55женщины, средний вес, 62 кг, схватки за 3-е место
15:15женщины, средний вес, 62 кг, финал

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

ВремяДисциплина
05:00мужчины, полусредний вес, 67 кг, утешительные поединки
05:30мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, утешительные поединки
13:15мужчины, полусредний вес, 67 кг, схватки за 3-е место
13:35мужчины, полусредний вес, 67 кг, финал
13:55мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, схватки за 3-е место
14:15мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, финал

ВЕЛОСПОРТ

ВремяДисциплина
09:30мужчины, трек, спринт индивидуальный, квалификация
10:10женщины, трек, кейрин, раунд I
10:35мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/32 финала
11:11женщины, трек, кейрин, Раунд I, утешительные заезды
11:31мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/32 финала, утешительные заезды
11:45мужчины, трек, командная гонка преследования, финалы
12:13мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/16 финала
12:47мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/16 финала, утешительные заезды

ВОДНОЕ ПОЛО

ВремяДисциплина
08:00мужчины, 1/4 финала, #1
09:30мужчины, 1/4 финала, #2
12:20мужчины, 1/4 финала, #3
13:50мужчины, 1/4 финала, #4

ВОЛЕЙБОЛ

ВремяДисциплина
03:00женщины, 1/4 финала, #1
07:00женщины, 1/4 финала, #2
11:00женщины, 1/4 финала, #3
15:30женщины, 1/4 финала, #4

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

ВремяДисциплина
03:00мужчины, 1/4 финала, #1
03:00мужчины, 1/4 финала, #2
15:00мужчины, 1/4 финала, #3
15:00мужчины, 1/4 финала, #4

ГАНДБОЛ

ВремяДисциплина
03:30женщины, 1/4 финала, #1
07:15женщины, 1/4 финала, #2
11:00женщины, 1/4 финала, #3
14:45женщины, 1/4 финала, #4

ГОЛЬФ

ВремяДисциплина
01:30женщины, индивидуальное перв-во, Раунд-I

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

ВремяДисциплина
03:30мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, Предварительные заезды
03:54женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, Предварительные заезды
04:12женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, Предварительные заезды
04:47мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, Предварительные заезды
06:00мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #1
06:06мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #2
06:12мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #3
06:18женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, 1/4 финала #1
06:24женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, 1/4 финала #2
06:30женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/4 финала #1
06:37женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/4 финала #2
06:45мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, 1/4 финала #1
06:53мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, 1/4 финала #2

КОННЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
13:00конкур, индивидуальное перв-во, финал

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
03:00мужчины, десятиборье 100 м
03:05мужчины, метание копья, Квалификация A
03:35женщины, семиборье 100 м с/б
03:55мужчины, десятиборье, прыжки в длину
04:35женщины, семиборье, прыжки в высоту
04:35мужчины, метание копья, квалификация B
05:00мужчины, 110 м с барьерами, полуфиналы
05:30женщины, 400 м с барьерами, финал
05:40мужчины, десятиборье, толкание ядра
12:30мужчины, десятиборье, прыжки в высоту
13:00женщины, 1500 м, полуфиналы
13:05женщины, семиборье, толкание ядра
13:30женщины, 400 м, полуфиналы
14:00женщины, 3000 м стиплчейз, финал
14:15мужчины, метание молота, финал
14:30женщины, семиборье 200 м
15:05мужчины, 800 м, финал
15:30мужчины, десятиборье 400 м
15:55мужчины, 200 м, финал

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
08:30женщины, класс 470, финал
09:00мужчины, класс 470, финал

ПЛАВАНИЕ

ВремяДисциплина
00:30женщины, 10 км, открытая вода, финал

ПРЫЖКИ В ВОДУ

ВремяДисциплина
09:00женщины, вышка 10 м, предварительный раунд

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

ВремяДисциплина
13:30женщины, дуэты, финал

СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ

ВремяДисциплина
11:00женщины, индивидуальное пер-во, квалификация (скорость, боулдеринг, сложность)

СКЕЙТБОРДИНГ

ВремяДисциплина
03:00женщины, парк, квалификация
05:00женщины, парк, финал

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

ВремяДисциплина
04:00женщины, командное перв-во, 1/2 финала
08:30мужчины, командное перв-во, 1/2 финала
13:30мужчины, командное перв-во, 1/2 финала

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
07:50мужчины, +109 кг, группа В
13:50мужчины, +109 кг, финал, группа А

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ВремяДисциплина
04:30женщины, 1/2 финала, #1
13:00женщины, 1/2 финала, #2

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
28
21
73
3
flag Япония ЯпонияJP
19
6
11
36
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
16
34
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
13
17
13
43
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
14
30
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
8
24
9
flag Нидерланды НидерландыNL
6
8
7
21
10
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять