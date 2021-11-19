Призерке Олимпиады в Токио не выдали обещанную квартиру во Львове

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио Алла Черкасова пожаловалась, что до сих пор не получила квартиру во Львове, которую ей пообещали после завоевания медали

Алла Черкасова пока не получила квартиру во Львове / Фото: REUTERS

Черкасова принесла Украину бронзовую медаль в вольной борьбе в категории до 68 кг, победив в медальной схватке японку Сару Досе.

Читайте также: Как после бомбежки: призерка Олимпиады показала условия в харьковской больнице

Реклама

После Игр мэр Львова Андрей Садовой пообещал, что львовяне, которые завоевали медали на Олимпиаде в Токио, получат от города по квартире – это Станислав Горуна, Алла Черкасова и Елена Старикова.

Однако Черкасова призналась, что еще не получила квартиру во Львове.

Реклама

"Пока нет. Ждем. Надеюсь, он выполнит свое обещание. Я родилась во Львове и до последнего представляла свой родной город", – призналась Алла в интервью kp.ua.

Кстати, сразу после завоевания медали Алла Черкасова призналась, что уходит в декрет. Сейчас же спортсменка добавила, что официально карьеру не завершила, взяла время на размышления.

Читайте также: Это чувство поймут не многие: эмоции украинки после победы над Россией

Ранее сообщалось, что украинской призерке Олимпиады, отдавшей свою квартиру тренеру, подарили еще и автомобиль. Бронзовая призерка Олимпиады в Токио по вольной борьбе Ирина Коляденко получила еще один ценный подарок.