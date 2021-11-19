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Призерке Олимпиады в Токио не выдали обещанную квартиру во Львове

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
19 ноября, 09:52
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Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио Алла Черкасова пожаловалась, что до сих пор не получила квартиру во Львове, которую ей пообещали после завоевания медали
Алла Черкасова пока не получила квартиру во Львове
Алла Черкасова пока не получила квартиру во Львове / Фото: REUTERS

Черкасова принесла Украину бронзовую медаль в вольной борьбе в категории до 68 кг, победив в медальной схватке японку Сару Досе.

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После Игр мэр Львова Андрей Садовой пообещал, что львовяне, которые завоевали медали на Олимпиаде в Токио, получат от города по квартире – это Станислав Горуна, Алла Черкасова и Елена Старикова.

Однако Черкасова призналась, что еще не получила квартиру во Львове.

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"Пока нет. Ждем. Надеюсь, он выполнит свое обещание. Я родилась во Львове и до последнего представляла свой родной город", – призналась Алла в интервью kp.ua.

Кстати, сразу после завоевания медали Алла Черкасова призналась, что уходит в декрет. Сейчас же спортсменка добавила, что официально карьеру не завершила, взяла время на размышления.

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Ранее сообщалось, что украинской призерке Олимпиады, отдавшей свою квартиру тренеру, подарили еще и автомобиль. Бронзовая призерка Олимпиады в Токио по вольной борьбе Ирина Коляденко получила еще один ценный подарок.

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