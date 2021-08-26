После резвого старта Украина упала в медальном зачете Паралимпиады-2020

Во второй соревновательный день Паралимпиады в Токио Украина завоевала всего одну медаль. Это откинуло нашу команду с пятого на девятое место в общем медальном зачете Игр

Медалисты Паралимпиады-2020 / Фото: Reuters

Сегодня копилка нашей сборной пополнилась лишь одним серебром, которое завоевала Елизавета Мерешко в плавании.

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Украина опустилась на девятое место, имея в своем активе девять наград – одно золото, шесть серебряных и две бронзовых награды.

На первое место вышел Китай, на счету которого уже 23 завоеванные медали! Следом за ним идут Великобритания и РПК.

Медальный зачет Паралимпиады на 26 августа: