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После резвого старта Украина упала в медальном зачете Паралимпиады-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
26 августа, 16:31
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Во второй соревновательный день Паралимпиады в Токио Украина завоевала всего одну медаль. Это откинуло нашу команду с пятого на девятое место в общем медальном зачете Игр
Медалисты Паралимпиады-2020
Медалисты Паралимпиады-2020 / Фото: Reuters

Сегодня копилка нашей сборной пополнилась лишь одним серебром, которое завоевала Елизавета Мерешко в плавании.

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Украина опустилась на девятое место, имея в своем активе девять наград – одно золото, шесть серебряных и две бронзовых награды.

На первое место вышел Китай, на счету которого уже 23 завоеванные медали! Следом за ним идут Великобритания и РПК.

Медальный зачет Паралимпиады на 26 августа:

МСтранаGold MedalSilver MedalBronze MedalВсего
1

Китай

851023
2

Великобритания

67316
3

РПК

65617
4

Австралия

62614
5

Нидерланды

5308
6

Италия

44311
7

США

2204
8

Беларусь

2002
9

Украина

1629
10

Бразилия

1348
11

Испания

1304
12

Франция

1214
12

Япония

1214
14

Венгрия

1102
15

Чили

1001
15

Колумбия

1001
15

Ирландия

1001
15

Израиль

1001
15

Иордания

1001
15

Казахстан

1001
15

Нигерия

1001
15

Сингапур

1001
23

Канада

0224
24

Польша

0123
25

Австрия

0101
25

Грузия

0101
25

Индонезия

0101
25

Новая Зеландия

0101
25

Вьетнам

0101
30

Греция

0033
31

Бельгия

0022
31

Германия

0022
33

Азербайджан

0011
33

Мексика

0011
33

Словакия

0011
33

Таиланд

0011
33

Узбекистан

0011
33

Венесуэла

0011

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
8
5
10
23
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
6
7
3
16
3
flag ПКР ПКРRPC
6
5
6
17
4
flag Австралия АвстралияAU
6
2
6
14
5
flag Нидерланды НидерландыNL
5
3
0
8
6
flag Италия ИталияIT
4
4
3
11
7
flag США СШАUS
2
2
0
4
8
flag Беларусь БеларусьBY
2
0
0
2
9
flag Украина УкраинаUA
1
6
2
9
10
flag Бразилия БразилияBR
1
3
4
8
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И
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтер
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Днепр-1
5
10:5
10
6
Александрия
5
5:3
10
7
Заря
5
11:8
7
8
Металлист 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Ингулец
5
5:11
4
14
Черноморец
5
5:14
3
15
Львов
5
4:11
2
16
Мариуполь
5
8:12
1
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Пятница, 27 августа
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Смотри на:
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
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