После резвого старта Украина упала в медальном зачете Паралимпиады-2020

Сегодня копилка нашей сборной пополнилась лишь одним серебром, которое завоевала Елизавета Мерешко в плавании.
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Украина опустилась на девятое место, имея в своем активе девять наград – одно золото, шесть серебряных и две бронзовых награды.
На первое место вышел Китай, на счету которого уже 23 завоеванные медали! Следом за ним идут Великобритания и РПК.
Медальный зачет Паралимпиады на 26 августа:
|М
|Страна
|Всего
|1
Китай
|8
|5
|10
|23
|2
Великобритания
|6
|7
|3
|16
|3
РПК
|6
|5
|6
|17
|4
Австралия
|6
|2
|6
|14
|5
Нидерланды
|5
|3
|0
|8
|6
Италия
|4
|4
|3
|11
|7
США
|2
|2
|0
|4
|8
Беларусь
|2
|0
|0
|2
|9
Украина
|1
|6
|2
|9
|10
Бразилия
|1
|3
|4
|8
|11
Испания
|1
|3
|0
|4
|12
Франция
|1
|2
|1
|4
|12
Япония
|1
|2
|1
|4
|14
Венгрия
|1
|1
|0
|2
|15
Чили
|1
|0
|0
|1
|15
Колумбия
|1
|0
|0
|1
|15
Ирландия
|1
|0
|0
|1
|15
Израиль
|1
|0
|0
|1
|15
Иордания
|1
|0
|0
|1
|15
Казахстан
|1
|0
|0
|1
|15
Нигерия
|1
|0
|0
|1
|15
Сингапур
|1
|0
|0
|1
|23
Канада
|0
|2
|2
|4
|24
Польша
|0
|1
|2
|3
|25
Австрия
|0
|1
|0
|1
|25
Грузия
|0
|1
|0
|1
|25
Индонезия
|0
|1
|0
|1
|25
Новая Зеландия
|0
|1
|0
|1
|25
Вьетнам
|0
|1
|0
|1
|30
Греция
|0
|0
|3
|3
|31
Бельгия
|0
|0
|2
|2
|31
Германия
|0
|0
|2
|2
|33
Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|33
Мексика
|0
|0
|1
|1
|33
Словакия
|0
|0
|1
|1
|33
Таиланд
|0
|0
|1
|1
|33
Узбекистан
|0
|0
|1
|1
|33
Венесуэла
|0
|0
|1
|1